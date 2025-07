Avís urgent dels Agents Rurals: Diverses zones en risc molt elevat d’incendi

per Pol Nadal

L'estiu avança amb força i els serveis d'emergència llancen un missatge clar a la població: la situació en determinades zones requereix màxima precaució. En un moment en què els incendis forestals són una de les principals amenaces per al medi ambient i la seguretat ciutadana, les autoritats han donat a conèixer una alerta que posa en guàrdia milers de ciutadans. Aquest advertiment no només apel·la a la prudència individual, sinó que evidencia la importància d'estar atents a qualsevol canvi a l'entorn.

Un mapa sota vigilància: El Pla Alfa s'actualitza

El dia 10 de juliol de 2025 s'ha convertit en una data clau per a l'operatiu de prevenció d'incendis a Catalunya. Els Agents Rurals han difós a través del seu compte oficial de Twitter el nou mapa del Pla Alfa, el sistema que estableix els diferents nivells de risc d'incendi forestal en funció de la situació meteorològica, la vegetació i altres factors.

Aquest mapa, consultable en temps real a través de la web de la Generalitat, mostra amb claredat la gravetat del moment: àmplies zones del territori català apareixen assenyalades en color taronja i vermell, els tons que indiquen risc alt i molt alt d'incendi, respectivament.

En l'avís, els Agents Rurals insten la ciutadania a consultar el mapa interactiu per saber exactament quin nivell està activat a cada municipi. La publicació arriba després de diversos dies de temperatures elevades, baixa humitat i episodis de vent, una combinació perillosa que afavoreix la propagació del foc. A més, es recorda que el Pla Alfa no només és una eina informativa, sinó que activa automàticament restriccions i mesures específiques per protegir l'entorn natural.

Zones especialment afectades: Ponent, interior, Terres de l'Ebre i nord-est de Catalunya

Tot i que la informació es presenta en l'àmbit general, el mapa publicat revela que les comarques del ponent català, així com altres àrees de l'interior i punts estratègics del nord-est, són les que concentren la major part del risc. Localitats com la Noguera, el Segrià, l'Urgell i el Pallars Jussà, juntament amb la comarca de l'Alt Empordà a l'extrem nord-est, figuren als nivells més alts d'alerta.

En aquests territoris, la massa forestal seca i l'acumulació de vegetació morta, sumades a la previsió de més calor els pròxims dies, eleven el perill que qualsevol espurna pugui desencadenar un incendi de grans dimensions.

Els agents insisteixen en la necessitat d'extremar les precaucions: està prohibit fer foc en zones forestals, llençar burilles o qualsevol residu que pugui provocar una ignició, i es recomana evitar desplaçaments innecessaris per zones especialment exposades. A més, els dispositius de vigilància i els serveis d'extinció estan reforçats en aquests punts crítics, llestos per intervenir davant el mínim senyal de fum.

Mesures preventives i restriccions activades

El Pla Alfa implica diferents nivells d'intervenció segons la perillositat detectada. Quan el risc és molt alt, com passa actualment en diverses comarques, s'activen patrulles addicionals, s'incrementen els controls d'accés a zones de muntanya i se suspenen totes les activitats susceptibles de generar foc, incloses tasques agrícoles que impliquin l'ús de maquinària amb risc d'espurna. Els ajuntaments i els cossos d'emergències mantenen una coordinació constant per respondre ràpidament a qualsevol eventualitat.

En aquest context, els experts recorden antecedents recents: l'estiu passat, diversos focus simultanis al ponent català van posar en escac els serveis d'extinció, obligant a evacuar centenars de persones i arrasant centenars d'hectàrees en qüestió d'hores. La memòria d'aquells episodis reforça el missatge que la prevenció i la rapidesa en la resposta són fonamentals.

La col·laboració ciutadana resulta imprescindible: qualsevol comportament negligent pot tenir conseqüències devastadores, mentre que una actitud responsable pot salvar milers d'hectàrees de bosc i protegir vides humanes. Aquest estiu, la vigilància no fa vacances i, d'acord amb el mapa del Pla Alfa d'avui, l'alerta ha de romandre més activa que mai.