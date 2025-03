Accident en una de les entrades a Barcelona: fins a 7 km de cua

Les carreteres d'accés a Barcelona tornen a protagonitzar un complicat inici de setmana per a milers de conductors. Aquest matí, un aparatós accident ha provocat importants retencions, generant un caos circulatori que s'ha estès durant diversos quilòmetres en un dels accessos clau a la capital catalana. L'incident, que ha sorprès els conductors en plena hora punta, ha fet que nombrosos vehicles quedessin atrapats, causant retards i posant a prova la paciència dels qui transitaven.

Un matí complicat per accedir a Barcelona

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), al voltant de les 9:00 hores d'aquest dimarts 18 de març de 2025, s'ha produït un accident a la via B-20/C-32. Concretament en el terme municipal de Cornellà de Llobregat, just en el punt en què aquesta autopista connecta amb la ronda de Dalt. La informació oficial facilitada indica que, encara que no han transcendit detalls sobre la gravetat de l'accident o la implicació de possibles víctimes, els efectes en el trànsit han estat immediats.

Les imatges captades des de les càmeres de vigilància del SCT mostren amb claredat la magnitud de la congestió. Files interminables de vehicles detinguts o avançant amb lentitud, evidenciant les dificultats de circulació en direcció a la capital des de primera hora del matí. Els usuaris afectats denuncien a les xarxes socials temps d'espera superiors a 40 minuts només per avançar pocs quilòmetres, una situació que es repeteix amb freqüència en aquesta zona catalana.

| @transit

Una congestió quilomètrica des de Gavà

L'accident ha generat ràpidament una cua de vehicles que s'estén per uns set quilòmetres des de Gavà. Aquesta població del Baix Llobregat és un dels punts de partida habituals per a aquells que utilitzen l'autovia C-32 per desplaçar-se cap a Barcelona cada matí, especialment en els horaris laborals.

Les cues s'han vist agreujades per la dificultat per desviar el trànsit a vies alternatives. Saturant ràpidament les rutes secundàries com la C-245 i els carrers interns de poblacions properes com Viladecans o Sant Boi.

Aquest tram de carretera és ben conegut pels conductors habituals per ser un dels punts calents en hores punta. Degut en part a la gran quantitat de vehicles que convergeixen en aquest enllaç estratègic d'accés a Barcelona. Precisament per això, incidents com el que ha ocorregut avui tenen un impacte sobre la fluïdesa del trànsit i repercuteixen directament en la mobilitat metropolitana.

Des del moment en què es va notificar l'accident, equips d'emergències i d'assistència viària s'han traslladat ràpidament fins a la zona afectada per gestionar la situació el més aviat possible. Patrulles dels Mossos d'Esquadra han estat desplaçades per regular el trànsit i desallotjar la via amb la major rapidesa possible. Encara que la intervenció ha resultat complexa degut a l'alt volum de vehicles acumulats en els carrils afectats.