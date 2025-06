Nou incendi forestal a Catalunya: Actuen 16 dotacions dels Bombers

per Iker Silvosa

En plena temporada estival, el risc d'incendis forestals es converteix en una constant preocupació per a les autoritats i els serveis d'emergència de Catalunya. Malgrat els esforços continus i les campanyes de prevenció, l'arribada de la calor, el vent i la sequedat ambiental incrementen la probabilitat que sorgeixin nous focus de foc en zones rurals i boscoses, posant a prova la capacitat de resposta dels equips d'extinció.

En les últimes hores, un nou episodi ha tornat a situar els bombers al centre de l'acció, obligant a mobilitzar mitjans terrestres i aeris en una operació coordinada per controlar l'emergència.

Resposta immediata davant el foc

L'últim incendi actiu registrat a Catalunya s'ha produït aquest dijous, 26 de juny de 2025, al migdia. L'alerta ha arribat poc després de les 12:00 hores, moment en què els serveis d'emergència han rebut un avís sobre la presència de fum i flames en una zona de vegetació forestal.

| ACN

L'actuació dels Bombers de la Generalitat ha estat pràcticament immediata: en menys d'una hora s'han desplegat fins a 16 dotacions, sumant recursos terrestres i aeris. Entre els mitjans desplaçats hi havia deu dotacions terrestres, acompanyades de sis unitats aèries, entre les quals destaquen dos helicòpters bombarders, dos avions de vigilància i atac i dos altres bombarders.

L'escenari de l'incendi és el municipi de Sant Feliu Sasserra, a la comarca del Lluçanès. Les imatges aèries difoses pels Bombers mostren la magnitud de l'emergència, amb columnes de fum visibles a diversos quilòmetres i zones de camp ja afectades per les flames. Gràcies a la ràpida coordinació i l'experiència acumulada en aquest tipus d'operatius, els equips d'extinció han aconseguit estabilitzar l'incendi a primera hora de la tarda, evitant que les flames es propaguessin a àrees més extenses del bosc i els conreus circumdants.

Més incendis en la mateixa jornada

Aquest incident no ha estat l'únic registrat a Catalunya en les últimes hores. Durant el matí, els Bombers han hagut d'intervenir també en un altre incendi de vegetació agrícola al terme municipal d'Isona i Conca Dellà, a la província de Lleida. En aquest cas, l'alerta s'ha rebut a les 11:52 hores i la resposta ha estat igualment contundent: s'han activat quinze dotacions, entre elles deu terrestres i cinc aèries, incloent-hi helicòpters bombarders, avions de vigilància i una unitat de comandament.

La prioritat en ambdós casos ha estat contenir l'avanç de les flames i protegir tant les zones forestals com les explotacions agrícoles properes. A Isona i Conca Dellà, la ràpida intervenció ha permès declarar l'incendi estabilitzat a les 13:30 hores, tot just dues hores després de l'avís inicial. Les imatges compartides pels equips d'emergència mostren camps afectats i una densa fumera, però també donen compte de la feina efectiva realitzada per frenar l'avanç del foc.