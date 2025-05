Tarda de caos a les carreteres catalanes: 7 vies afectades per retencions

per Sergi Guillén

El trànsit rodat a Catalunya ha viscut una jornada especialment difícil aquest dijous a la tarda, causant importants complicacions per a milers de conductors que han quedat atrapats en llargues cues. El que prometia ser un dia normal de circulació va acabar convertint-se en un malson per a automobilistes, sense previ avís i generant incomoditat generalitzada.

Col·lapse generalitzat a les principals vies

Les autoritats de trànsit han confirmat que almenys set importants carreteres de la xarxa catalana s'han vist greument afectades per les retencions i la lentitud en la circulació. El primer punt conflictiu registrat va ser en una concorreguda autopista en què s'ha produït una congestió considerable especialment en sentit sud. Aquest episodi inicial ha tingut un efecte dòmino, estenent el problema ràpidament a altres carreteres adjacents.

Una de les vies més perjudicades ha estat l'AP-7 al seu pas per Barberà del Vallès, particularment en direcció sud. Les imatges captades mostraven una cua interminable de vehicles avançant lentament, provocant impaciència i retards significatius. Situacions similars s'han registrat a la B-30, tant en direcció sud cap a Barberà com cap al nord en direcció Cerdanyola.

| @transit

La circulació a la C-58/C-33 en direcció a Barcelona tampoc ha estat fluida, sumant-se a la llista negra d'aquesta complicada jornada. A més, els conductors que transitaven la C-60 al seu pas per Argentona, l'A-2 entre Cornellà i Sant Joan Despí. Així com la C-31 al Prat de Llobregat en direcció nord, també han afrontat complicacions i pèrdues de temps notables.

Problemes importants a la ronda Litoral

Un dels escenaris més crítics s'ha presentat a la ronda Litoral de Barcelona, amb diverses retencions particularment intenses des de la Zona Franca fins a la Barceloneta en direcció Besòs. A més, un altre tram problemàtic s'ha registrat des de Sant Adrià de Besòs fins a Bon Pastor, també en sentit Besòs.

Les càmeres de trànsit mostraven vehicles completament aturats, avançant amb una lentitud desesperant, especialment des de Poblenou fins a la Barceloneta, però en direcció Llobregat. Aquesta congestió, visible des de les imatges captades a les xarxes oficials del servei de trànsit, evidenciava el grau de frustració experimentat pels conductors afectats.

Possibles causes i conseqüències

Encara que no s'ha reportat cap accident de gravetat com a causa principal, les autoritats han assenyalat que la congestió podria deure's a factors acumulatius. Incloent obres en diverses vies i un augment puntual en el nombre de vehicles en circulació.

Aquests embussos no només han provocat retards, sinó que també han elevat considerablement els nivells de contaminació a causa de la ralentització dels vehicles. A més, situacions així generen tensió entre els conductors, incrementant el risc d'incidents menors per col·lisions lleus i frecs involuntaris.

Des dels organismes responsables es recomana evitar en la mesura del possible les vies esmentades, optant per rutes alternatives o utilitzant mitjans de transport públic mentre es regularitza la situació. També suggereixen mantenir-se informats a través dels canals oficials per conèixer l'estat actual del trànsit abans d'iniciar qualsevol trajecte important.