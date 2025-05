Caos total a la C-58: Fort accident amb quatre vehicles implicats

per Iker Silvosa

La circulació viària ha tornat a convertir-se en protagonista d'un episodi caòtic en una de les autopistes més transitades de la xarxa catalana. L'incident, ocorregut aquest mateix matí, ha provocat importants afectacions en la mobilitat, posant en alerta tant a conductors habituals com als serveis d'emergències.

El succés ha tingut lloc aquest divendres 2 de maig, al voltant de les 10:30 hores, a la C-58 al seu pas per Terrassa, direcció nord cap a Manresa. Segons informacions oficials de Trànsit, fins a quatre vehicles s'han vist implicats en un aparatós accident múltiple que ràpidament ha generat importants retencions en aquesta via estratègica que connecta Barcelona amb el Vallès Occidental.

Fonts oficials confirmen que un dels carrils ha quedat completament bloquejat per l'incident, complicant encara més la circulació en una hora en què molts ciutadans es desplaçaven per motius laborals o personals. A conseqüència de l'accident, s'ha requerit la ràpida intervenció d'efectius policials, que van acudir amb promptitud per avaluar la situació.

| ACN

Impacte directe en la circulació

De fet, minuts més tard, s'ha confirmat que aquest tram de la C-58 ha quedat totalment tallat mentre es realitzen les tasques de retirada dels vehicles afectats en el sinistre. Són, en total, tres turismes i un camió, per la qual cosa les autoritats tenen feina per davant. Fins aleshores, la situació en aquesta via serà caòtica.

Això sí, afortunadament, de moment no s'ha informat de cap persona ferida, encara que un cotxe ha acabat bastant afectat i un altre d'ells ha bolcat.

No és la primera vegada que la C-58 protagonitza accidents d'aquest tipus, sent una de les carreteres amb major sinistralitat de la zona metropolitana a causa de la seva elevada densitat de trànsit i a certs punts crítics, especialment en trams de corbes i pendents pronunciades, on la concentració i la prudència han de ser màximes.

Precisament, aquest tram proper a Terrassa és conegut per ser especialment complicat durant les hores punta, convertint-se en una de les assignatures pendents en termes de millora d'infraestructures viàries a Catalunya.

Ja s'han produït diverses incidències al llarg del matí que s'han acabat traduint en llargues retencions en diverses vies de Catalunya. Avui, a més, es preveu un dia amb molt de moviment a les carreteres, ja que ens trobem en el segon dia del pont de maig i moltes famílies es desplacen al llarg d'aquest matí per gaudir d'aquest llarg cap de setmana.