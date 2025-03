Tallen 3 carreteres per la neu i en altres 5 calen cadenes

per Mireia Puig

El temporal de neu que des de fa hores afecta el Pirineu ha generat complicacions importants en la circulació, amb afectacions directes en diverses vies importants. Les autoritats de trànsit han hagut de prendre mesures dràstiques per garantir la seguretat dels conductors, en una jornada marcada pel fred intens i condicions meteorològiques adverses.

Tres carreteres completament tancades

Aquest diumenge, segons dades confirmades pel Servei Català de Trànsit (SCT), fins a tres carreteres han hagut de ser tallades de forma total a causa de les acumulacions de neu i al risc que suposen per als vehicles. Des de primeres hores del matí, efectius de manteniment de carreteres estan treballant intensament per reobrir com més aviat millor aquestes vies.

Les carreteres tallades són la BV-4024, a l'altura del Coll de Pal; la BV-4243 a Rasos de Peguera, i la GIV-4016, que uneix la localitat de Toses amb la Collada de Toses. Són vies especialment concorregudes els caps de setmana, per la qual cosa els talls han afectat nombrosos conductors que planejaven activitats a la neu o desplaçaments turístics.

| Christana, Pexels, XCatalunya

Cinc vies requereixen cadenes per circular

A més del tancament total d'aquestes vies, les autoritats han confirmat que en altres cinc carreteres s'ha imposat l'obligatorietat de l'ús de cadenes o equipaments especials per garantir la seguretat davant la presència de gel i neu. La carretera N-260, concretament al Port del Cantó, ha vist restringit totalment el pas de camions a causa del perill existent a la zona.

La mateixa carretera N-260, en el tram de la Collada de Toses, també obliga els conductors a usar cadenes per evitar accidents o sortides de la via. A més, la GIV-5264, que connecta Vilallonga de Ter amb Setcases, es troba en condicions especialment complicades, dificultant especialment l'accés a destinacions turístiques populars en la temporada hivernal.

D'altra banda, la carretera C-38, entre Molló i el Coll d'Ares, exigeix també l'ús d'equipaments especials a causa de la intensitat del temporal. Aquesta via, utilitzada habitualment per conductors que es dirigeixen cap a França, presenta condicions de circulació especialment difícils, segons alerten des de Trànsit.

Finalment, també es requereix utilitzar cadenes a la BV-4031, situada al Coll de la Creueta, una zona amb elevacions pronunciades que incrementa el risc d'accidents si no s'adopten mesures preventives adequades.

Més incidents en altres vies catalanes

Les conseqüències del temporal no s'han limitat al Pirineu. A Argentona, concretament a la carretera BV-5106 (comarca del Maresme), s'han registrat despreniments que han obligat els serveis d'emergència a regular el trànsit donant pas alternatiu per garantir la seguretat. En aquest punt, els conductors estan enfrontant retards significatius durant tot el matí.

A més, la pluja intensa està dificultant també la circulació a l'autopista AP-7 entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès. Un accident en direcció sud ha deixat diversos vehicles detinguts al voral, mentre que en sentit nord, els conductors s'han vist afectats per retencions que arriben als dos quilòmetres.

| ACN

Precaució màxima i recomanacions oficials

Davant aquesta situació, Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit insisteixen en la importància de consultar la situació meteorològica i l'estat de les carreteres abans de sortir. Es recomana reduir la velocitat i evitar desplaçaments innecessaris, especialment en zones afectades per neu i gel.

A més, les autoritats recorden la importància de portar al vehicle equipaments adequats com cadenes, mantes, aigua i aliments bàsics davant possibles situacions d'emergència que poguessin prolongar-se durant hores a causa del mal temps.