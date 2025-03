Atrapats a la riera: Gran ensurt solucionat pels bombers

per Mireia Puig

Un incident inesperat va causar moments de tensió durant el migdia d'avui, quan diversos ocupants d'un vehicle es van veure atrapats per la sobtada crescuda d'una riera. El que va començar com un tranquil viatge va acabar en un rescat que va mantenir en suspens els implicats i va mobilitzar ràpidament les autoritats.

La ràpida intervenció dels equips d'emergència

Els fets van ocórrer aquest migdia, concretament al voltant de les dues de la tarda, quan una alerta va arribar al cos de bombers informant que un cotxe havia quedat atrapat al mig d'una riera que, a causa de les pluges recents, havia experimentat un augment considerable del nivell de l'aigua.

Després de rebre l'avís, fins a quatre dotacions de bombers es van mobilitzar amb celeritat al lloc de l'incident, situat al camí conegut com Can Lel de Vilatenim, a Figueres. A la seva arribada, els efectius van trobar el vehicle immobilitzat per la força del corrent, encara que afortunadament els ocupants ja havien aconseguit abandonar el cotxe pels seus propis mitjans.

| XCatalunya

Fonts de Bombers han informat que tots els passatgers estaven en bones condicions i no van requerir atenció mèdica. La prioritat immediata va passar llavors a ser la retirada de l'automòbil, tasca que va exigir una complexa maniobra a causa del corrent i la profunditat de l'aigua.

Maniobra complexa i precisió tècnica

L'operatiu desplegat pels bombers va destacar per la seva eficàcia i rapidesa. Mitjançant la utilització de cordes especials i tècniques específiques per a rescats aquàtics, els professionals van aconseguir enganxar i arrossegar el vehicle fins a una zona segura. Aquesta operació, encara que complexa, es va desenvolupar sense majors complicacions i va ser documentada visualment, mostrant la magnitud del problema i la destresa del cos de bombers en aquest tipus d'emergències.

Les imatges compartides mostren clarament com l'aigua havia inundat completament la via, deixant sense escapatòria el vehicle implicat. El terreny afectat per la inundació, una zona rural propera a la ciutat de Girona, presenta un paisatge habitualment tranquil que en aquesta ocasió va revelar el seu costat més perillós després de les intenses precipitacions recents.

Antecedents d'incidents similars

Aquest incident posa de relleu una problemàtica habitual a la zona durant els períodes de pluges intenses. Diverses àrees rurals i camins propers a rieres o torrents es converteixen ràpidament en trampes per a conductors desprevinguts. Els cossos de seguretat i emergències de Catalunya solen recomanar extremar precaucions i evitar creuar camins inundats, ja que la força de l'aigua pot arrossegar vehicles fins i tot amb nivells aparentment baixos.

Casos similars a Girona i en altres localitats catalanes han ocorregut en nombroses ocasions, generant crides constants per part de Protecció Civil per augmentar la conscienciació dels conductors davant aquests perills.

| @bomberscat

Prevenció: la clau davant situacions similars

Després d'aquest succés, des dels cossos d'emergències recorden novament a la població la importància de seguir estrictament les recomanacions durant temporals i pluges fortes. En especial, insisteixen en la necessitat d'evitar transitar per zones conegudes per inundar-se ràpidament, ja que les conseqüències poden ser tràgiques si no s'actua amb precaució.

Encara que en aquest cas el resultat ha estat positiu gràcies a la intervenció ràpida dels bombers i a la sort dels ocupants, és fonamental aprendre d'aquests episodis per prevenir incidents majors en futures ocasions.

En definitiva, l'ensurt viscut avui ha acabat sense lamentar danys personals gràcies a la professionalitat i la ràpida resposta dels equips d'emergència, però recorda la importància de mantenir-se alerta, especialment en dies de pluja intensa com els que es viuen aquests dies en diverses parts de Catalunya.