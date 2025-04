Tallat un carril a la C-17 per l'avaria d'un camió

Les carreteres tornen a ser notícia a causa d'un incident que afecta la circulació i genera retards importants. Una nova avaria de vehicle pesant ha complicat el trànsit en una de les vies més transitades de Catalunya, generant molèsties entre els conductors que circulen per aquesta important ruta.

Incident en hora punta

El matí d'aquest dimecres 23 d'abril ha estat marcat per un inesperat succés que ha afectat centenars de conductors. Sobre les dotze del migdia, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), un camió que circulava en direcció nord ha patit una avaria mecànica, obligant a tallar un dels carrils principals.

Concretament, el contratemps va ocórrer a la carretera C-17 al seu pas pel terme municipal de Parets del Vallès, en direcció a Vic.

| ACN

L'incident, que va tenir lloc en plena hora punta, quan la circulació arriba a un dels seus punts més intensos del dia, va provocar ràpidament congestió de trànsit. La interrupció parcial de la via va obligar a desplegar un operatiu especial per desviar el trànsit i minimitzar les afectacions. En pocs minuts, agents de trànsit i unitats d'assistència viària ja eren a la zona gestionant la circulació.

Conseqüències immediates en la circulació

A causa del tall temporal del carril afectat, es van formar cues significatives, arribant a generar retencions de diversos quilòmetres. Alguns conductors van assenyalar a les xarxes socials que havien trigat el doble de temps habitual a realitzar els seus trajectes, mentre que altres van expressar el seu malestar davant una situació que, encara que comuna, continua sent motiu de preocupació constant per a aquells que utilitzen aquesta carretera de forma habitual.

L'incident també va ser compartit ràpidament pel Servei Català de Trànsit a través del seu compte oficial a Twitter, on alertaven els conductors i demanaven precaució i paciència davant les circumstàncies. A més, van recomanar rutes alternatives per a aquells usuaris que tinguessin previst utilitzar aquesta via.

Una carretera amb freqüents problemes

Aquest no és el primer incident que s'ha registrat a la C-17, una via especialment concorreguda que connecta l'àrea metropolitana de Barcelona amb la comarca d'Osona. En mesos recents, han estat diversos els successos que han obligat a tancar temporalment carrils o fins i tot, en casos més greus, tota la calçada en algun dels seus trams.

Les freqüents avaries i accidents a la C-17 han provocat en repetides ocasions debats públics sobre la necessitat de millorar la infraestructura d'aquesta via, particularment en trams com el de Parets del Vallès, on l'elevada densitat de trànsit fa que qualsevol imprevist generi importants trastorns per a la mobilitat diària de milers d'usuaris.

Recomanacions per als usuaris afectats

Les autoritats recomanen sempre revisar l'estat del trànsit abans d'iniciar trajectes per carreteres com la C-17, especialment en horaris de màxima afluència vehicular.

| ACN

A més, en cas d'enfrontar situacions similars, és clau seguir les indicacions oficials i optar per itineraris alternatius quan sigui possible.

El Servei Català de Trànsit ha destacat reiteradament la importància de mantenir la calma i respectar les senyalitzacions d'emergència, així com la tasca dels equips tècnics i de seguretat que treballen per restablir la normalitat en el menor temps possible.