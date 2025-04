Problemes entre l'AP-7 i la B-23 avui dia de Sant Jordi

Milers de persones han vist alterats els seus plans durant una de les jornades més esperades de l'any a Catalunya. El dia de Sant Jordi, tradicionalment dedicat a la cultura, les roses i els llibres, s'ha vist enfosquit per seriosos inconvenients a les carreteres, dificultant enormement els desplaçaments previstos.

Aquesta situació ha causat sorpresa i malestar entre molts conductors que no esperaven trobar-se amb aquest panorama en un dia tan especial.

Col·lapse en un dels punts crítics del trànsit català

El matí del 23 d'abril, l'autopista AP-7 i la carretera B-23 han protagonitzat un episodi de caos circulatori considerable. Els problemes van començar d'hora, al voltant de les vuit del matí, quan un incident va provocar una important retenció que ràpidament es va estendre. Segons les imatges facilitades pel Servei Català de Trànsit, centenars de vehicles van quedar atrapats en files interminables, cosa que va generar demores significatives per als conductors que intentaven entrar o sortir de Barcelona.

| ACN

Les causes exactes d'aquesta congestió no han estat atribuïdes únicament a un accident concret, sinó que diversos factors han influït en la magnitud de les retencions. Les obres de manteniment en alguns trams i l'habitual alta afluència de vehicles en un dia festiu tan popular com Sant Jordi es van sumar per complicar la circulació.

Afectacions en la mobilitat de Sant Jordi

Com cada any, les celebracions de Sant Jordi convoquen a multituds als carrers, especialment en zones urbanes on se celebren fires i actes culturals.

La congestió ha complicat l'arribada puntual a aquests esdeveniments, especialment per a aquells que tenien planificat desplaçar-se des d'altres localitats de la província cap a Barcelona. Molts usuaris han expressat la seva frustració a les xarxes socials, compartint imatges del col·lapse i qüestionant les mesures preventives adoptades per evitar aquests problemes.

Aquest tipus de complicacions no són noves a Catalunya, especialment a les vies com l'AP-7, que han experimentat un augment notable del trànsit des que es van eliminar els peatges. La supressió del cobrament d'aquestes vies ràpides va incrementar el seu ús exponencialment, convertint-les en un dels punts més sensibles en la gestió del trànsit català, particularment en dies festius o caps de setmana llargs.

Reacció de les autoritats i recomanacions per evitar més problemes

Des del Servei Català de Trànsit s'ha informat que s'estan prenent mesures per descongestionar la zona el més aviat possible, habilitant carrils addicionals i mobilitzant agents per regular la circulació. També han recomanat evitar desplaçaments innecessaris cap a aquesta àrea específica durant la resta de la jornada, suggerint l'ús de rutes alternatives o transport públic sempre que sigui possible.

A més, les autoritats recorden la importància de revisar l'estat del trànsit en temps real abans d'emprendre qualsevol viatge en dies tan concorreguts com Sant Jordi. Eines digitals i aplicacions mòbils són clau per anticipar-se a possibles complicacions.

| ACN

Una reflexió sobre el futur de la mobilitat en dies especials

Aquest incident en un dia tan significatiu com Sant Jordi planteja novament el debat sobre la necessitat de millorar les infraestructures i preveure amb anticipació els pics de trànsit en dates assenyalades. És imprescindible que les autoritats locals i autonòmiques treballin en solucions sostenibles i eficients que permetin prevenir situacions similars en el futur.

La jornada de Sant Jordi, malgrat la seva rellevància cultural i social, mostra una vegada més la fragilitat del sistema viari català quan s'enfronta a un augment puntual i considerable de vehicles. Apostar per un transport públic eficient, accessible i fiable podria ser clau per minimitzar episodis com el que ha ocorregut avui, garantint així que dies tan especials puguin gaudir-se plenament, sense l'estrès afegit de quedar atrapat en retencions quilomètriques.