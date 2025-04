Mor un home de 37 anys en un accident a la C-25

per Mireia Puig

Un nou accident mortal torna a posar sobre la taula les preocupants xifres de sinistralitat a les carreteres catalanes. En aquest cas, la víctima ha estat un home de 37 anys, en un tràgic succés ocorregut durant la nit de dimarts, els detalls del qual han consternat la població local i han mobilitzat nombrosos efectius d'emergències.

Fatal col·lisió a la carretera C-25

L'accident es va produir concretament a la carretera C-25, una via que, malgrat les diverses millores realitzades en els últims anys, continua registrant successos fatals amb preocupant freqüència. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats al voltant de les 23:37 hores de dimarts, després de rebre un avís sobre un vehicle que havia sortit de la via en circumstàncies encara per determinar.

Segons han pogut informar fonts oficials del Servei Català de Trànsit (SCT), l'incident va tenir lloc exactament al quilòmetre 241,9, dins del terme municipal de Campllong, a la comarca del Gironès. La investigació preliminar assenyala que el conductor, que viatjava sol en el seu turisme, va perdre el control del vehicle abans d'impactar violentament contra un arbre situat en una rotonda propera.

| SEM

Un ampli desplegament d'emergències

El brutal xoc contra l'arbre va provocar la mort immediata del conductor, identificat posteriorment com X.D.C., veí de Cassà de la Selva. Després de la trucada d'alerta, es van activar ràpidament diversos equips d'emergència per intentar socórrer l'accidentat i assegurar la zona afectada.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, encarregades de realitzar les primeres investigacions i gestionar la seguretat viària a la zona. Així mateix, van acudir dues dotacions dels Bombers de la Generalitat per realitzar tasques d'extracció i rescat, i tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), incloent un equip de psicòlegs per atendre els familiars de la víctima, donada la gravetat emocional de l'accident.

Preocupació per l'increment de víctimes mortals

Amb aquesta tragèdia, ja són 50 les víctimes mortals comptabilitzades des de l'inici de l'any a les carreteres catalanes, una xifra que manté en alerta les autoritats locals i autonòmiques. Les estadístiques reflecteixen una necessitat urgent de reforçar tant les campanyes de conscienciació com les mesures preventives per evitar nous episodis que lamentar.

| ACN

La carretera C-25 ha estat escenari de diversos accidents greus durant els últims anys, cosa que ha portat a col·lectius i veïns de les localitats properes a exigir millores en les condicions de la via, especialment en trams considerats especialment perillosos o conflictius.

Aquest nou accident fatal obre novament el debat sobre les mesures que s'han d'adoptar de forma immediata per evitar més pèrdues humanes a les vies catalanes. Especialistes en seguretat viària insisteixen que la prevenció i conscienciació han d'anar acompanyades de millores efectives en les infraestructures, controls de velocitat i major vigilància.

Mentrestant, familiars, amics i veïns de Cassà de la Selva acomiaden amb dolor la víctima, esperant que tragèdies com aquesta puguin servir per reforçar el compromís de tots amb una conducció responsable i segura.