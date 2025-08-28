Tallada una sortida de l'AP-7 per un accident d'un camió de grans dimensions

Un accident aparatós ha generat importants complicacions en una de les principals artèries viàries del país. El bolcament d’un vehicle pesant va obligar les autoritats a actuar amb celeritat per gestionar la situació.
L’incident ha provocat el col·lapse del trànsit en un punt neuràlgic per al transport de mercaderies. La circulació es va veure interrompuda bruscament durant la tarda, generant una llarga columna de vehicles aturats. El succés ha posat a prova la capacitat de resposta dels equips d’emergència desplaçats a la zona.
La jornada vespertina d’aquest dijous es va veure alterada per un sinistre que va requerir una intervenció complexa. Les retencions no van trigar a aparèixer, afectant centenars de conductors que circulaven per l’autopista. El vehicle implicat, de gran tonatge, va quedar travessat a la via, fent impossible el pas per un dels seus ramals. Aquest esdeveniment subratlla la fragilitat de la xarxa viària davant imprevistos de gran magnitud en plena hora punta.
L’epicentre del caos a l’autopista
El succés va tenir lloc a la concorreguda autopista AP-7, una via fonamental per al transport nacional i internacional. Concretament, el sinistre va afectar la sortida número quatre en direcció a Figueres, causant el tancament total d’aquest desviament. L’accident va ocórrer a l’altura del terme municipal de Borrassà, a la província de Girona. Un camió que transportava diversos vehicles ha bolcat per causes que encara es troben sota investigació.
La informació va ser confirmada pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials poc després de l’incident. La publicació oficial es va realitzar passades les cinc i mitja de la tarda d’avui, 28 d’agost. Les imatges captades per les càmeres de trànsit de la Xarxa de Carreteres de l’Estat són eloqüents.
Mostren el vehicle articulat bolcat sobre el costat, bloquejant completament l’accés a la sortida esmentada. L’escena va generar de seguida una resposta coordinada per assegurar el perímetre i atendre l’emergència.
Un dispositiu d’emergència en marxa
La imatge compartida per les autoritats de trànsit mostra la veritable magnitud de l’accident ocorregut a l’AP-7. Diversos cotxes que viatjaven al camió portavehicles van quedar escampats per la calçada i voral.
Immediatament, es van desplaçar al lloc del sinistre diverses dotacions dels serveis d’emergència per actuar. Efectius dels Bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d’Esquadra treballen activament a la zona. El seu principal objectiu és assegurar l’àrea i procedir a la retirada del camió sinistrat.
La complexa tasca de retirada del camió i de tota la seva càrrega requereix l’ús de maquinària pesant. Aquestes operacions solen prolongar-se durant diverses hores, afectant notablement la fluïdesa del trànsit a la zona.
Mentre els operaris treballen, s’han habilitat desviaments alternatius per intentar mitigar l’impacte en la circulació. Tanmateix, les retencions quilomètriques són inevitables en un punt tan estratègic com aquest. Les autoritats demanen màxima prudència als conductors que s’apropin al lloc dels fets.
L’AP-7, una artèria vital sota pressió
L’autopista AP-7 és una de les vies amb més densitat de trànsit de tot Catalunya. Connecta la frontera francesa amb la resta de la península Ibèrica, suportant un flux constant de vehicles. Milers de vehicles pesants i turismes circulen diàriament per aquest important corredor estratègic del Mediterrani. El seu paper és fonamental per a la logística i el transport de mercaderies entre Europa i Catalunya. Qualsevol incident en aquesta autopista provoca un efecte dominó en la mobilitat de tota la regió.
Aquest tipus d’accidents amb camions de grans dimensions són especialment problemàtics per la dificultat de la seva gestió. La retirada d’un vehicle d’aquestes característiques és una operació lenta i que exigeix una gran coordinació.
A més, el bolcament d’un camió portavehicles afegeix una capa extra de complexitat per la càrrega dispersa. Aquest succés torna a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat a les vies d’alta capacitat. La concentració de trànsit pesant converteix l’AP-7 en un escenari de risc constant.