Tragèdia mortal en un accident terrible a la BP-1417

El capvespre deixà un silenci feixuc després d’un xoc que posà fi a una vida i deixà diversos ferits. Les primeres hores posteriors concentraren angoixa, sirenes i una investigació que tot just comença. El sinistre es produí dimecres 27 d’agost de 2025 a la carretera BP-1417, coneguda com la Rabassada, a Sant Cugat del Vallès. Segons el Servei Català de Trànsit, l’avís arribà a les 20:19 i situà l’accident al punt quilomètric 5,7 de la via.
Què va passar i on
Trànsit va informar d’una col·lisió per envestida entre un turisme i una motocicleta que acabà amb el motorista mort. La víctima fou identificada amb les inicials A.A.N., tenia vint-i-nou anys i era veí de les Franqueses del Vallès. A més del mort, el balanç inclou tres ferits atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques. Un d’ells quedà en estat greu i fou traslladat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell per rebre atenció especialitzada immediata.
Mobilització de recursos i afectació al trànsit
Els altres dos afectats presentaven lesions de caràcter lleu i foren evacuats a l’hospital de Granollers per observació i tractament. La carretera romangué tallada fins a les 03:08 mentre es feien les tasques d’auxili i peritatge. El dispositiu d’emergències fou ampli i coordinat des del primer moment, donades les característiques de la BP-1417. Nou patrulles dels Mossos d’Esquadra asseguraren la zona, ordenaren desviaments i preservaren els indicis de l’impacte.
Tres dotacions de Bombers de la Generalitat intervingueren en les maniobres de rescat i suport tècnic. Cinc unitats terrestres del SEM completaren l’assistència sanitària i els trasllats hospitalaris. La via, que connecta Barcelona amb Sant Cugat travessant Collserola, acumulà retencions en ambdós sentits durant hores. El tall total obligà a desviar la circulació cap a itineraris alternatius per evitar noves incidències en un tram amb corbes tancades.
Un punt negre recurrent per a motoristes
La reobertura es va fer de manera progressiva després de les tres de la matinada, quan la zona quedà completament segura. Els pèrits van concloure els mesuraments i autoritzar finalment el restabliment controlat de la circulació. La BP-1417 és una carretera històricament assenyalada per la seva elevada sinistralitat, especialment entre motoristes. Els darrers informes de risc viari tornen a situar la Rabassada entre els trams més perillosos de Catalunya per la freqüència d’accidents greus.
El programa EuroRAP del RACC ha tornat a destacar aquest eix per la seva concentració de sinistres amb motos implicades en els darrers exercicis. Es tracta d’un traçat amb corbes enllaçades i canvis de rasant que penalitza qualsevol error i castiga els avançaments imprudents. El context del sinistre també arriba amb una dada preocupant pel que portem de 2025. Amb aquesta víctima, el balanç provisional puja a noranta-quatre morts a les carreteres catalanes, vint-i-nou d’ells motoristes.
Investigació oberta i pròxims passos
La proporció evidencia la vulnerabilitat del col·lectiu en vies secundàries amb radis tancats i ferm irregular en alguns punts. A l’espera de conclusions, Trànsit insisteix a reforçar la conducció defensiva i l’anticipació en carreteres sinuoses. Els Mossos han iniciat diligències per determinar les causes exactes de l’impacte i identificar possibles responsabilitats. L’atestat analitzarà marques de frenada, posició final dels vehicles i testimonis directes del xoc.
També es revisaran càmeres properes i dades mecàniques que puguin aclarir la dinàmica prèvia a la col·lisió. Aquesta informació permetrà a l’autoritat judicial establir si hi van concórrer infraccions o factors concurrents addicionals. Mentre avança la investigació, el Servei Català de Trànsit manté actiu el servei de suport a víctimes. El SIAVT ofereix orientació jurídica, acompanyament psicològic i assessorament administratiu a familiars i afectats.
Aquest recurs funciona els 365 dies de l’any i centralitza tràmits posteriors al sinistre, evitant noves càrregues emocionals. L’accident torna a situar la seguretat de la Rabassada en el debat públic de Sant Cugat del Vallès i el seu entorn metropolità. Aquest accident mortal a la BP-1417 recorda la fragilitat que acompanya cada desplaçament quotidià. La combinació de corbes, pendent i alt trànsit de motocicletes exigeix respecte extrem a la distància i a les normes.