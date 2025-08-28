Cortada una salida de la AP-7 por un accidente de un camión de grandes dimensiones

Un aparatoso accidente ha generado importantes complicaciones en una de las principales arterias viarias del país. El vuelco de un vehículo pesado obligó a las autoridades a actuar con celeridad para gestionar la situación.

El incidente ha provocado el colapso del tráfico en un punto neurálgico para el transporte de mercancías. La circulación se vio interrumpida bruscamente durante la tarde, generando una larga columna de vehículos detenidos. El suceso ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia desplazados a la zona.

La jornada vespertina de este jueves se vio alterada por un siniestro que requirió una intervención compleja. Las retenciones no tardaron en aparecer, afectando a cientos de conductores que circulaban por la autopista. El vehículo implicado, de gran tonelaje, quedó cruzado en la vía, haciendo imposible el paso por uno de sus ramales. Este evento subraya la fragilidad de la red viaria ante imprevistos de gran magnitud en plena hora punta.

| ACN

El epicentro del caos en la autopista

El suceso tuvo lugar en la concurrida autopista AP-7, una vía fundamental para el transporte nacional e internacional. Concretamente, el siniestro afectó la salida número cuatro en dirección a Figueres, causando el cierre total de este desvío. El accidente ocurrió a la altura del término municipal de Borrassà, en la provincia de Girona. Un camión que transportaba varios vehículos ha volcado por causas que todavía se encuentran bajo investigación.

La información fue confirmada por el Servei Català de Trànsit a través de sus canales oficiales poco después del incidente. La publicación oficial se realizó pasadas las cinco y media de la tarde de hoy, 28 de agosto. Las imágenes captadas por las cámaras de tráfico de la Red de Carreteras del Estado son elocuentes.

Muestran el vehículo articulado volcado sobre el costado, bloqueando por completo el acceso a la salida mencionada. La escena generó de inmediato una respuesta coordinada para asegurar el perímetro y atender la emergencia.

Un dispositivo de emergencia en marcha

La imagen compartida por las autoridades de tráfico muestra la verdadera magnitud del accidente ocurrido en la AP-7. Varios coches que viajaban en el camión portavehículos quedaron esparcidos por la calzada y el arcén.

Inmediatamente, se desplazaron al lugar del siniestro varias dotaciones de los servicios de emergencia para actuar. Efectivos de los Bombers de la Generalitat y patrullas de los Mossos d'Esquadra trabajan activamente en la zona. Su principal objetivo es asegurar el área y proceder a la retirada del camión siniestrado.

La compleja tarea de retirada del camión y de toda su carga requiere el uso de maquinaria pesada. Estas operaciones suelen prolongarse durante varias horas, afectando notablemente a la fluidez del tráfico en la zona.

| ACN

Mientras los operarios trabajan, se han habilitado desvíos alternativos para intentar mitigar el impacto en la circulación. Sin embargo, las retenciones kilométricas son inevitables en un punto tan estratégico como este. Las autoridades piden máxima prudencia a los conductores que se aproximen al lugar de los hechos.

La AP-7, una arteria vital bajo presión

La autopista AP-7 es una de las vías con mayor densidad de tráfico de toda Cataluña. Conecta la frontera francesa con el resto de la península ibérica, soportando un flujo constante de vehículos. Miles de vehículos pesados y turismos circulan diariamente por este importante corredor estratégico del Mediterráneo. Su papel es fundamental para la logística y el transporte de mercancías entre Europa y Catalunya. Cualquier incidente en esta autopista provoca un efecto dominó en la movilidad de toda la región.

Este tipo de accidentes con camiones de grandes dimensiones son especialmente problemáticos por la dificultad de su gestión. La retirada de un vehículo de estas características es una operación lenta y que exige una gran coordinación.

Además, el vuelco de un camión portavehículos añade una capa extra de complejidad por la carga dispersa. Este suceso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en las vías de alta capacidad. La concentración de tráfico pesado convierte a la AP-7 en un escenario de riesgo constante.