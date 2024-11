Tallada una línia de Rodalies per atropellament mortal a una persona

Ahir, el temporal de la DANA va colpejar fortament Catalunya i va afectar de manera greu la mobilitat a Barcelona. Les pluges torrencials van provocar el tancament total del servei de Rodalies, deixant milers de persones sense alternatives de transport i causant llargues esperes a estacions. L'aigua acumulada a les vies i les caigudes d'arbres en alguns punts van impedir la circulació dels trens, i encara que les quadrilles d'emergència van treballar per aclarir el camí, la intensitat del temporal va complicar els esforços de restauració.

La interrupció del servei no només va afectar la mobilitat diària dels barcelonins, sinó que també va generar complicacions logístiques a tota l'àrea metropolitana, ja que altres mitjans de transport, com ara autobusos i taxis, no van poder cobrir l'alta demanda de desplaçaments. Ara, el dia d'avui els ciutadans han vist com una nova línia de l'àrea metropolitana de Barcelona ha patit un tall, encara que aquest cop no ha estat per culpa del temps, sinó un atropellament.

Tallada aquesta línia per un atropellament mortal

La circulació de trens de l'R2 nord i l'R11 està interrompuda entre Sant Andreu i la Llagosta per l'atropellament mortal d'una persona en un pas a nivell ubicat al carrer Pasqual de Montcada i Reixac. Van informar fonts de l'Ajuntament, de Renfe i Adif, que van indicar que el pas de combois es va suspendre a petició dels Mossos d'Esquadra.

L'incident ha passat dimarts a les 15.05 hores i tot apunta que la víctima ha creuat les vies quan les barreres estaven baixades. Fins al punt, s'han desplaçat efectius de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM). Es tracta del segon atropellament mortal registrat en aquest pas en menys de dos mesos. L'anterior va passar el 9 de setembre i va causar la mort d'una noia de 16 anys.

Com hem dit, l'últim va tenir lloc també en aquesta mateixa zona, i sota les mateixes circumstàncies que l'esmentat anteriorment. Els fets van tenir lloc cap a les 15.00 hores de la tarda, quan la víctima, juntament amb la seva germana, van intentar creuar les vies del tren. Les joves ho van fer en veure que la barrera de contenció estava totalment baixada.

Tot i això, el pas d'un primer comboi els va fer creure a les dues noies que ja podien creuar sense cap perill, encara que la realitat va ser molt diferent. El segon tren, el qual circulava entre Portbou i Barcelona, va envestir la víctima, que va acabar perdent la vida. A més, aquest cas va ressonar en gran mesura per un altre fet sorprenent, ja que unes hores més tard, els Mossos van informar que la conductora del tren havia donat positiu en drogues.