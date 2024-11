Cau un balcó: Gran ensurt amb dos ferits

Aquest dilluns, un accident a Rajadell ha causat gran alarma quan el balcó d'una masia s'ha ensorrat i ha deixat dues persones ferides. Segons la piulada compartida per Bombers de la Generalitat de Catalunya, l'incident va tenir lloc a les 12:44 pm, afectant un edifici de planta baixa més dos pisos d'alçada. Els equips d'emergències van anar ràpidament al lloc, mobilitzant dues dotacions de bombers, i les persones ferides van ser ateses pel personal del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Afortunadament, encara que l'accident va generar un gran ensurt i preocupació, els ferits van rebre assistència mèdica i s'espera que es recuperin.

Les causes d'aquest col·lapse encara no s'han determinat amb precisió, però l'incident ha posat de manifest la importància de fer revisions periòdiques de les estructures a edificis antics, especialment a zones rurals com Rajadell, on les masies i construccions tradicionals poden presentar desgast degut al pas del temps i l'exposició als elements. La caiguda d'un balcó és un risc potencial en qualsevol construcció que no es mantingui adequadament, i aquest tipus d'incidents es pot prevenir amb mesures de manteniment i control que assegurin l'estabilitat de l'estructura.

L'incident: un gran ensurt en una masia de Rajadell

La imatge compartida pels Bombers de la Generalitat al tuit mostra els equips d'emergència treballant a la zona afectada, una masia típica de la regió amb murs de pedra i balcons de ferro forjat. Aquest tipus de construccions, per bé que són robustes, poden patir danys estructurals amb el temps. En aquesta ocasió, la caiguda del balcó podria haver tingut conseqüències encara més greus, ja que un col·lapse d'aquest tipus posa en risc tant les persones que es troben al balcó com les que puguin estar a sota.

Els bombers van treballar en el sanejament de l'àrea per assegurar que no hi hagués més perills imminents, i van estabilitzar l'estructura, eliminant qualsevol material solt o perillós que pogués caure. Les dues persones ferides, que eren al balcó en el moment del col·lapse, van ser traslladades per rebre atenció mèdica adequada. La intervenció ràpida dels serveis d'emergència va ser clau per gestionar la situació i prevenir danys més grans.

L'incident a Rajadell és un recordatori de la importància de la seguretat estructural als habitatges i edificis. Tot i que aquests tipus d'accidents no són comuns, poden tenir conseqüències greus. La seguretat a la llar va més enllà d'evitar caigudes i relliscades; també implica garantir que la pròpia estructura de lhabitatge estigui en condicions adequades.