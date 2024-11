Cortada una línea de Rodalies por atropello mortal a una persona

Ayer, el temporal de la DANA golpeó fuertemente Catalunya, afectando de manera grave la movilidad en Barcelona. Las lluvias torrenciales provocaron el cierre total del servicio de Rodalies, dejando a miles de personas sin alternativas de transporte y causando largas esperas en estaciones. El agua acumulada en las vías y las caídas de árboles en algunos puntos impidieron la circulación de los trenes, y aunque las cuadrillas de emergencia trabajaron para despejar el camino, la intensidad del temporal complicó los esfuerzos de restauración.

La interrupción del servicio no solo afectó la movilidad diaria de los barceloneses, sino que también generó complicaciones logísticas en toda el área metropolitana, ya que otros medios de transporte, como autobuses y taxis, no pudieron cubrir la alta demanda de desplazamientos. Ahora, el día de hoy los ciudadanos han visto como una nueva línea del área metropolitana de Barcelona ha sufrido un corte, aunque está vez no ha sido por culpa del tiempo, sino un atropello.

Cortada esta línea por un atropello mortal

La circulación de trenes de la R2 norte y la R11 se encuentra interrumpida entre Sant Andreu y la Llagosta por el atropello mortal de una persona en un paso a nivel ubicado en la calle Pascual de Montcada i Reixac. Informaron fuentes del Ayuntamiento, de Renfe y Adif, que indicaron que el paso de convoyes se suspendió a petición de los Mossos d'Esquadra.

El incidente ha ocurrido a las 15.05 horas de este martes y todo apunta a que la víctima ha cruzado las vías cuando las barreras estaban bajadas. Hasta el punto se han desplazado efectivos de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra y los Servicios de Emergencias Médicas (SEM). Se trata del segundo atropello mortal registrado en ese paso en menos de dos meses. El anterior ocurrió el 9 de septiembre y causó la muerte de una joven de 16 años.

| ACN

Como hemos dicho, el último tuvo lugar también en esta misma zona, y bajo las mismas circunstancias que el mencionado anteriormente. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15:00 horas de la tarde, cuando la víctima, junto a su hermana, intentaron cruzar las vías del tren. Las jóvenes lo hicieron al ver que la barrera de contención estaba totalmente bajada.

No obstante, el paso de un primer convoy les hizo creer a las dos chicas que ya podían cruzar sin peligro alguno, aunque la realidad fue muy distinta. El segundo tren, el cual circulaba entre Portbou y Barcelona, embistió a la víctima, quién acabó perdiendo la vida. Además, este caso resonó en gran medida por otro hecho sorprendente, ya que unas horas más tarde, los Mossos informaron de que la conductora del tren había dado positivo en drogas.