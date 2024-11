Es confirma el miracle al pàrquing de Bonaire després d'examinar-lo al 99%

Ja ha passat una setmana des que la devastadora DANA va colpejar durament algunes localitats de València, deixant al seu pas inundacions catastròfiques i un balanç de víctimes i desapareguts que encara segueix sense tancar-se. La tragèdia ha generat una situació d'angoixa i desconcert a tota la regió, especialment als municipis que s'han vist més afectats. Encara hi ha persones desaparegudes i les tasques de rescat i cerca continuen, mentre les autoritats treballen incansablement per donar respostes a les famílies que esperen notícies dels seus éssers estimats.

Un dels llocs que concentrava més preocupació des del primer moment va ser el centre comercial Bonaire, a Aldaia, el més gran de tota la província, el pàrquing subterrani del qual, amb milers de places, va quedar completament inundat en qüestió de minuts. Les autoritats temien que desenes, i fins i tot centenars, de persones podrien haver quedat atrapades als cotxes quan la riuada els va sorprendre. Les imatges del pàrquing completament submergit i de vehicles flotant a l'aigua van despertar el temor que aquest espai s'hagués convertit en un tràgic escenari de pèrdua de vides. Tot i això, després de diversos dies de treball exhaustiu, les autoritats han confirmat un miracle: després d'examinar el 99% del pàrquing, no s'han trobat víctimes mortals al seu interior, així com tampoc a la resta de l'establiment.

La primera bona notícia en una setmana

Durant dies, els equips d'emergència han treballat en condicions molt difícils, utilitzant bombes d'extracció d'aigua per reduir els nivells d'inundació i poder accedir a l'interior del pàrquing. A mesura que l'aigua retrocedia i deixava al descobert els vehicles atrapats, el personal de rescat inspeccionava minuciosament cada racó per buscar possibles víctimes. L'operació ha requerit precisió i paciència, i encara que el risc de trobar morts era present a cada moment, finalment les notícies són esperançadores.

Aquest resultat ha estat un autèntic alleujament tant per a les famílies que temien el pitjor com per a les autoritats, que s'enfrontaven a la possibilitat d'una catàstrofe encara més gran. Els responsables de la investigació i l'operatiu de rescat han expressat la seva sorpresa i alleujament davant aquest miracle a Bonaire, ja que el volum d'aigua i la rapidesa amb què va inundar el pàrquing feia preveure un desenllaç molt més tràgic. De fet, a xarxes socials ja es donava per fet que aquest pàrquing era un "cementiri"; arribem a llegir que el nombre de víctimes era proper a les 800.

La falta de víctimes mortals al pàrquing de Bonaire no resta gravetat a la situació a la Comunitat Valenciana. La DANA ha deixat darrere seu una estela de destrucció i pèrdues, i moltes persones encara romanen desaparegudes. Les tasques de cerca i recuperació continuen en altres àrees, i la prioritat de les autoritats continua sent localitzar totes les persones que no han pogut ser contactades des del dia del desastre.