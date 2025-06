Tallada l’AP-7 per l’incendi d’un camió

per Duna Costa

A primera hora d'aquest dissabte, un succés imprevist ha alterat la tranquil·litat típica en una de les principals artèries del Vallès Occidental. Les alarmes es van activar sense avís, atraient l'atenció dels serveis d'emergència i dels conductors que circulaven sense imaginar l'impacte que tindria en els seus desplaçaments.

Un camió crema a l'AP‑7

Al voltant de les 6:30 h del matí de dissabte 29 de març de 2025, un camió va patir un incendi a l'autopista AP‑7 mentre avançava en direcció a Tarragona. El foc es va declarar al punt quilomètric 145‑145,5, just a prop de Santa Perpètua de Mogoda, afectant greument la seva cabina i provocant la caiguda de combustible sobre la calçada.

Tot i que el vehicle no transportava càrrega addicional, el vessament va obligar a tallar tots els carrils per assegurar la zona i desplegar el dispositiu d'extinció. Els Bombers de la Generalitat van ser alertats poc després de dos quarts de set i van treballar durant gairebé quatre hores per apagar les flames. A primera hora de la tarda, el foc va ser donat per controlat i les restes del vehicle, completament calcinat, retirades.

| ACN

Desviaments obligatoris i retencions quilomètriques

L'incendi va provocar restriccions significatives en la circulació. La totalitat del trànsit en sentit sud es va veure interrompuda inicialment, i el Servei Català de Trànsit va recomanar als conductors optar per la sortida 19 a Can Salvatella com a ruta alternativa. Les cues van arribar a assolir els 4,5 quilòmetres, i tot i que es van reobrir parcialment dos carrils passades les 8:30 h, la congestió va persistir.

Tot i que es van habilitar carrils per alleujar l'impacte, el trànsit es va mantenir lent durant diverses hores. Segons les últimes actualitzacions, encara quedaven dos carrils tancats fins que es completessin les tasques de neteja i reparació del ferm.

La resposta dels serveis d'emergència

Els equips d'emergència van desplegar una forta mobilització des de l'inici. Fins a vuit dotacions terrestres i un helicòpter es van sumar a les actuacions, segons fonts internes. Malgrat l'aparatositat de l'incendi, no s'han registrat ferits, ni entre el conductor ni altres ocupants de vehicles propers. El conductor del camió en va sortir il·lès després de l'incident.

| @transit

Els bombers es van encarregar d'extingir el foc i les brigades de Trànsit van retirar les restes i van netejar la calçada, cosa que va incloure retirar el combustible vessat. Aquest operatiu es va prolongar diverses hores a causa del protocol de seguretat, que incloïa la inspecció del ferm per evitar riscos estructurals. Santa Perpètua de Mogoda, municipi estretament connectat amb la xarxa viària de Barcelona, ha estat escenari d'incidents similars els darrers anys.

El març de 2024, un altre camió va patir un incendi a la mateixa via, tot i que sense arribar a tallar la circulació en sentit sud, però sí generant retencions de diversos quilòmetres. Aquell incendi també va ser controlat ràpidament per Trànsit i els bombers. Aquest tipus de successos incrementa la pressió sobre la infraestructura viària i posa de manifest la necessitat de protocols eficaços de prevenció i atenció d'emergències.

Escenari prioritari per a la seguretat viària

Tot i que les causes exactes de l'incendi encara s'estan investigant, no hi ha indicis que es tracti d'un atac intencionat o negligència greu. Sí que s'apunta a una avaria mecànica o elèctrica al vehicle. El vessament aparent de combustible podria haver agreujat les flames i endarrerit la seva contenció.

Des d'un punt de vista estructural, aquest tipus d'incidents demostra la vulnerabilitat de les autopistes europees davant emergències que, tot i ser aïllades, poden provocar greus conseqüències en el trànsit diari, augmentar els temps de desplaçament i requerir una resposta coordinada i ràpida. En aquest context, Trànsit i Bombers han valorat positivament l'actuació conjunta, però reconeixen la necessitat de reforçar els protocols i millorar les infraestructures de seguretat.

Lliçó per al trànsit i la prevenció

L'incendi del camió a l'AP‑7 recorda que, malgrat els avenços en seguretat viària, és essencial mantenir la vigilància i disposar de plans d'emergència efectius. Aquest succés, sense víctimes, posa de relleu la importància d'una reacció immediata i coordinada, així com la necessitat d'inspeccions tècniques periòdiques per reduir avaries mecàniques.

Per als conductors, la lliçó és clara. Cal adaptar-se a les indicacions de Trànsit i mantenir previsions de marge extra per evitar contratemps com aquest.