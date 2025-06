Incendi forestal que també afecta camps i vinyes: 26 dotacions de bombers

En les primeres hores de la tarda, l'atenció dels serveis d'emergència s'ha centrat en un succés que ha obligat a mobilitzar un important desplegament de mitjans. Les imatges que circulen des de primera hora han sorprès tant els residents com els experts, per la magnitud de l'incendi i la ràpida evolució de les flames.

Els testimonis de la zona coincideixen en la por que les condicions meteorològiques afavoreixin l'avanç del foc, especialment en un context de temperatures altes i vents inestables, un còctel explosiu per a qualsevol territori rural en plena temporada estival.

Un incendi en expansió obliga a desplegar tots els recursos

A les 14.10 hores s'ha rebut l'avís que alertava d'un incendi de vegetació agrícola i forestal als voltants de l'Ermita de Cèrvoles, al municipi d'Os de Balaguer, comarca de la Noguera (Catalunya).

| Govern

Segons dades confirmades pels Bombers de la Generalitat, en pocs minuts s'ha desplegat un operatiu de 26 dotacions, de les quals 20 són terrestres i sis aèries, sumant un total de 62 efectius dedicats a les tasques d'extinció i control.

El ràpid creixement del foc, que ha afectat tant massa forestal com camps de cultiu i vinyes, ha complicat la intervenció i ha obligat a prioritzar la protecció dels punts més vulnerables de l'entorn.

La zona afectada destaca per la seva combinació de matoll, pinedes i extensions de vinya, una barreja que facilita la propagació de les flames si el vent bufa amb força. Les primeres informacions confirmen que el front de l'incendi ha arribat a la carena i avança de manera descendent, fet que incrementa la dificultat de contenció i el risc per als equips desplaçats.

El vent, principal aliat del foc

L'operatiu dels Bombers de la Generalitat s'està concentrant especialment al flanc dret de l'incendi, que segons els tècnics és la zona amb més potencial de propagació a causa del vent de ponent.

Aquest tipus de vent, sec i càlid, sol actuar com a autèntic accelerador dels incendis a la Catalunya interior, generant situacions imprevisibles en qüestió de minuts. Per això, la prioritat absoluta dels efectius està sent evitar que el foc creui a zones de vegetació densa, on seria molt més complicat aturar-ne l'avanç.

L'ús combinat de mitjans terrestres i aeris està permetent atacar l'incendi des de diversos punts, tot i que l'orografia del terreny i la dispersió de focus secundaris obliguen els bombers a romandre en màxima alerta. S'ha fet una crida a la població perquè es mantingui allunyada de la zona i faciliti la feina dels serveis d'emergència.

| @bomberscat

Riscos per a l'agricultura i l'entorn

Més enllà de l'amenaça directa a masses forestals, l'incendi posa en risc camps de cultiu i vinyes, pilars econòmics en aquesta zona de la Noguera. Les primeres estimacions parlen d'hectàrees afectades tant de bosc com de terreny agrícola, amb el consegüent perjudici per a agricultors i cellers de la zona.

No és la primera vegada que una situació similar posa en escac l'economia local: en estius recents, incendis en municipis pròxims han deixat pèrdues importants, subratllant la vulnerabilitat del sector davant episodis de sequera i onades de calor cada cop més habituals.