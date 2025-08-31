Una altra avaria provoca més retencions: Ara a l’AP-7

La tarda d'aquest diumenge no ha donat treva als conductors que circulaven per les carreteres catalanes. Quan el col·lapse ja s'havia apoderat de la Ronda de Dalt a Barcelona, un altre incident de característiques molt similars tornava a sembrar el caos. Només uns minuts abans de l'avaria a la capital, una altra via principal patia idèntiques conseqüències.
L'operació tornada de l'últim dia d'agost es confirmava així com un escenari de màxima complicació. El degoteig de vehicles tornant a casa es va transformar en un bloqueig gairebé simultani a dues de les artèries més importants.
El nou focus del problema es va localitzar a l'autopista AP-7, un corredor essencial per a la mobilitat a Catalunya. El succés va tenir lloc al tram comprès entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en sentit Barcelona.
Un cop més, un turisme que va patir una avaria mecànica va ser el desencadenant de tot el problema. El vehicle va quedar immobilitzat a la calçada, obligant a tallar un carril de circulació en un punt d'alta densitat. L'avís de Trànsit es va registrar a les 17:06 hores, dibuixant un panorama desolador per a la xarxa viària metropolitana.
Un diumenge negre a l'operació tornada
La coincidència de dos incidents greus a dos accessos clau a Barcelona va convertir la tarda en un autèntic malson. Mentre molts conductors quedaven atrapats a la Ronda de Dalt, d'altres vivien una situació paral·lela a l'AP-7.
Aquest segon embús afectava directament tots aquells que tornaven del nord, des de la Costa Brava o França. La suma d'ambdós col·lapses va provocar un efecte tenalla sobre la capital catalana. Qualsevol intent de buscar una ruta alternativa es convertia en una missió pràcticament impossible per als afectats.
La jornada, marcada pel final de les vacances per a molts, es va convertir en una prova de resistència. La frustració i el cansament s'acumulaven dins dels vehicles, avançant a un ritme exasperantment lent.
La situació demostrava l'enorme pressió que suporten les infraestructures durant els pics de mobilitat com l'operació tornada. Dues simples avaries, esdeveniments quotidians a la carretera, van ser suficients per col·lapsar completament el sistema viari.
L'AP-7, un corredor vital sota pressió
L'autopista AP-7 no és una via qualsevol, és el gran eix vertebrador del corredor mediterrani i una ruta internacional. El tram del Vallès Oriental, on es va produir l'incident, registra una intensitat de trànsit que supera els cent mil vehicles diaris.
En un diumenge de final d'agost, aquesta xifra es dispara considerablement, portant la capacitat de la via al límit. La zona, propera a importants centres comercials i a la connexió amb la C-60 cap a Mataró, és un punt calent habitual.
Des de la liberalització dels peatges, el volum de trànsit en aquesta autopista ha crescut de manera exponencial. Això l'ha convertit en una via permanentment congestionada, especialment durant els caps de setmana.
Un carril tallat en aquest context no només provoca retencions, sinó que garanteix el col·lapse gairebé immediat. Les alternatives, com la C-17 o la C-32, ràpidament assumeixen el trànsit desviat i pateixen també un augment de la congestió.