Tallada la C-58 per un xoc múltiple

L'hora punta d'aquest divendres s'ha transformat en un embut de motors, botzines i dubtes en una de les vies principals. Milers de conductors han quedat atrapats d'improvís, amb els panells informatius anunciant una incidència que exigia paciència i prudència addicionals. El que semblava un altre embús quotidià ha acabat concentrant mirades, sirenes llunyanes i missatges d'alerta a xarxes oficials. Segons el Servei Català de Trànsit, un xoc entre diversos vehicles ha obligat a tallar la calçada en sentit nord de la C-58.
Afectacions a la C-58
La incidència se situava entre Ripollet i Montcada i Reixac, en direcció a Sabadell, generant un efecte embut immediat. En sentit sud, cap a Barcelona, s'han registrat aturades intermitents que han arribat aproximadament a un quilòmetre, segons el mateix avís oficial. L'incident s'ha apuntat a les 08:47, en plena hora punta matinal, i en un tram amb intens trànsit d'enllaç comarcal. El punt crític era a l'alçada de l'enllaç Ripollet-Montcada i Reixac, però a les 10:17 ja s'havia normalitzat la situació, segons Trànsit.
La C-58 actua com a columna vertebral entre el Vallès Occidental i Barcelona, concentrant milers de desplaçaments laborals cada matí. Qualsevol incident en aquest corredor impacta de seguida en accessos com el Nus de la Trinitat i connexions amb la C-33 i AP-7. El Servei Català de Trànsit manté un mapa continu amb càmeres en aquest tram, útil per verificar l'estat real de la via. A més del tall en sentit Sabadell, la circulació cap a Barcelona va quedar retinguda i amb aturades de fins a un quilòmetre confirmat oficialment.
Efectes en la circulació i recomanacions
La recomanació prioritària passa per revisar el mapa continu d'incidències i atendre la senyalització variable als panells lluminosos. Amb les patrulles treballant a la zona, convé mantenir la distància de seguretat, evitar canvis bruscos i no envair el carril d'emergència. Qui s'hagi de desplaçar pel Vallès pot escalonar sortides i comprovar alternatives abans d'arrencar, consultant fonts de trànsit en temps real. La C-58 suporta intensitats molt elevades i enllaça amb infraestructures estratègiques de l'eix metropolità, cosa que multiplica qualsevol afectació.
Un corredor clau per a Catalunya
El Pla Específic de Mobilitat del Vallès subratlla la importància de l'enllaç Montcada-Ripollet amb la C-17, nucli crític a la xarxa regional. No és casualitat que qualsevol incident aquí generi alentiments que reverberen fins als accessos de Barcelona en pocs minuts. A aquesta hora, Trànsit no ha informat de ferits ni del nombre exacte de vehicles implicats en el xoc múltiple. Tampoc hi ha una causa confirmada del sinistre, que segueix sota gestió dels equips desplaçats al tram afectat.
La previsió de normalització depèn de la retirada de restes i de l'atestat, per la qual cosa el temps de reobertura pot variar. Els conductors disposen de canals oficials per confirmar canvis, des de les càmeres de la via fins al mapa públic del Servei Català de Trànsit. No és un episodi aïllat: la C-58 acumula incidències recurrents pel seu trànsit intens, com mostren registres informatius d'anys recents. En situacions similars, xocs o avaries a Ripollet han obligat a tallar carrils i han provocat llargues cues d'accés cap a Terrassa.