Cortada la C-58 por un choque múltiple

La hora punta de este viernes se ha transformado en un embudo de motores, bocinas y dudas en una de las vías principales. Miles de conductores se han quedado atrapados de improviso, con los paneles informativos anunciando una incidencia que exigía paciencia y prudencia adicionales. Lo que parecía otro atasco cotidiano ha acabado concentrando miradas, sirenas lejanas y mensajes de alerta en redes oficiales. Según el Servei Català de Trànsit, un choque entre varios vehículos ha obligado a cortar la calzada en sentido norte de la C-58.

Afectaciones en la C-58

La incidencia se ubicaba entre Ripollet y Montcada i Reixac, en dirección a Sabadell, generando un efecto embudo inmediato. En sentido sur, hacia Barcelona, se han registrado paradas intermitentes que han alcanzado aproximadamente un kilómetro, según el mismo aviso oficial. El incidente se apuntó a las 08:47, en plena hora punta matinal, y en un tramo con intenso tráfico de enlace comarcal. El punto crítico estaba a la altura del enlace Ripollet-Montcada i Reixac, pero a las 10:17 ya se había normalizado la situación, según Trànsit.

La C-58 actúa como columna vertebral entre el Vallès Occidental y Barcelona, concentrando miles de desplazamientos laborales cada mañana. Cualquier incidente en este corredor impacta de inmediato en accesos como el Nus de la Trinitat y conexiones con la C-33 y AP-7. El Servei Català de Trànsit mantiene un mapa continuo con cámaras en este tramo, útil para verificar el estado real de la vía. Además del corte en sentido Sabadell, la circulación hacia Barcelona quedó retenida y con paradas de hasta un kilómetro confirmado oficialmente.

| @transit

Efectos en la circulación y recomendaciones

La recomendación prioritaria pasa por revisar el mapa continuo de incidencias y atender la señalización variable en los paneles luminosos. Con las patrullas trabajando en la zona, conviene mantener la distancia de seguridad, evitar cambios bruscos y no invadir el carril de emergencia. Quienes deban desplazarse por el Vallès pueden escalonar salidas y comprobar alternativas antes de arrancar, consultando fuentes de tráfico en tiempo real. La C-58 soporta intensidades muy elevadas y enlaza con infraestructuras estratégicas del eje metropolitano, lo que multiplica cualquier afectación.

Un corredor clave para Catalunya

El Pla Específic de Mobilitat del Vallès subraya la importancia del enlace Montcada-Ripollet con la C-17, nodo crítico en la red regional. No es casualidad que cualquier incidente aquí genere ralentizaciones que reverberan hasta los accesos de Barcelona en pocos minutos. A esta hora, Trànsit no ha informado de heridos ni del número exacto de vehículos implicados en el choque múltiple. Tampoco hay una causa confirmada del siniestro, que sigue bajo gestión de los equipos desplazados en el tramo afectado.

La previsión de normalización depende de la retirada de restos y del atestado, por lo que el tiempo de reapertura puede variar. Los conductores disponen de canales oficiales para confirmar cambios, desde las cámaras de la vía hasta el mapa público del Servei Català de Trànsit. No es un episodio aislado: la C-58 acumula incidentes recurrentes por su tráfico intenso, como muestran registros informativos de años recientes. En situaciones similares, choques o averías en Ripollet han obligado a cortar carriles y han provocado largas colas de acceso hacia Terrassa.