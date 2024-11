Tallada la B-124 per un accident de trànsit

La carretera B-124 és una via molt transitada que connecta diverses localitats del Vallès Occidental. El traçat és especialment important per als habitants de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall. La ruta també serveix com a accés a nombrosos punts d'interès natural a la comarca, atraient tant residents com visitants.

Per la ubicació estratègica, la B-124 és clau per al transport local i l'economia de la zona. Tot i això, l'elevat volum de trànsit augmenta el risc d'accidents, especialment en hores punta. Les autoritats han fet esforços per millorar la seguretat, però els incidents en aquesta carretera continuen sent freqüents.

En els darrers anys, els trams més sinuosos i amb menys visibilitat han estat objecte d'anàlisi. Tot i això, els accidents a la B-124 són recurrents, afectant tant conductors com veïns. L'accident d'avui torna a posar en evidència els problemes de seguretat en aquesta via catalana.

Accident a la B-124: tall total del trànsit

Fa pocs minuts, un accident de trànsit ha obligat a tallar la B-124 a l'altura de Castellar del Vallès. Segons el Servei Català de Trànsit, l'incident s'ha produït en un tram especialment conflictiu. Encara no s'han proporcionat detalls sobre el nombre de vehicles implicats ni sobre possibles ferits.

| ACN

L'avís s'ha fet a través de les xarxes socials, demanant als conductors evitar la zona i buscar rutes alternatives. Equips d'emergències i manteniment ja estan treballant per restablir la circulació com més aviat millor. Els serveis mèdics s'han desplaçat ràpidament al lloc per atendre possibles afectats.

La B-124 és una via amb trànsit dens, cosa que agreuja l'impacte dels accidents, el tall ha provocat retencions importants a la zona. Veïns i usuaris habituals han expressat la preocupació per la freqüència d'aquests esdeveniments. Aquest nou incident recorda la importància de reforçar les mesures de seguretat.

Accidents recents a la B-124

En els darrers mesos, s'han registrat altres accidents greus a aquesta carretera. A l'octubre, un xoc espectacular a causa de les fortes precipitacions va acabar amb un camió bolcat a la mateixa carretera que va relliscar per les males condicions de la calçada.

Veïns de la zona han demanat a les autoritats la implementació de mesures preventives. Aquestes inclouen més senyalització i un estudi sobre els punts més perillosos. Tot i que s'han anunciat millores, la seguretat a la B-124 continua sent un tema pendent.

L'accident d'avui evidencia que els problemes d'aquesta carretera no són puntuals. La necessitat de reforçar la seguretat viària és cada cop més urgent. Mentrestant, els usuaris hauran d'extremar la precaució en transitar per aquesta via essencial al Vallès Occidental.