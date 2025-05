Fort ensurt després d'un incendi en un habitatge: Actuen 5 dotacions dels Bombers

per Mireia Puig

Un gran ensurt va despertar aquest matí els veïns d'una localitat de Lleida, on un incendi va mobilitzar diverses unitats d'emergència després de rebre una alerta primerenca. Encara que la situació va quedar ràpidament controlada, l'incident va generar preocupació i nerviosisme entre els residents, molts dels quals encara descansaven quan van començar les flames.

Una ràpida intervenció va evitar danys majors

A les 7:13 del matí, el servei d'emergències 112 va rebre un avís alertant sobre un incendi que s'estava produint en un bloc d'habitatges situat al passatge Sant Jordi de Tàrrega, a la província de Lleida. Segons fonts oficials dels Bombers de Catalunya, les flames es van originar en un matalàs ubicat al pati de llums de l'edifici.

Immediatament després de rebre l'alerta, fins a cinc dotacions dels Bombers es van desplaçar ràpidament al lloc del sinistre. Gràcies a la seva ràpida intervenció, van aconseguir extingir el foc abans que aquest pogués propagar-se a l'interior dels habitatges, evitant així danys materials significatius i possibles conseqüències tràgiques.

| Govern

Evacuació preventiva i revisió de danys

Com a mesura preventiva, dues persones van decidir autoevacuar-se del bloc afectat, encara que fonts oficials van confirmar posteriorment que cap d'elles va patir cap dany. Després d'extingir el foc, els bombers van dur a terme una exhaustiva revisió per determinar l'abast del fum generat, una de les principals preocupacions en incendis urbans a causa del risc d'intoxicacions.

La inspecció va concloure que, encara que el fum havia afectat lleugerament algunes àrees properes, no es van reportar danys majors ni va ser necessari realitzar evacuacions addicionals o mesures especials de ventilació més enllà de les habituals.

Per què un matalàs pot provocar incendis perillosos?

Encara que pugui semblar una cosa menor, l'incendi d'un matalàs presenta riscos específics que s'han de tenir en compte. Aquests objectes solen contenir materials altament inflamables i sintètics que, en cremar-se, desprenen gasos tòxics. Això no només complica les tasques d'extinció, sinó que també incrementa notablement el risc d'intoxicació per a aquells que es troben a prop del focus de l'incendi.

En aquest cas específic, la ràpida resposta dels bombers va ser crucial per evitar que el foc i el fum causessin danys personals o materials de major gravetat.

| ACN

Aquest succés serveix com a recordatori sobre la importància de mantenir àrees comunes lliures d'objectes inflamables que puguin convertir-se en un risc potencial. A més, subratlla la necessitat de comptar sempre amb vies deslliurades per a una eventual evacuació, així com amb sistemes de detecció d'incendis que permetin una resposta ràpida davant emergències.

Finalment, l'eficàcia en la coordinació dels serveis d'emergència, especialment en situacions primerenques, torna a mostrar-se essencial per minimitzar riscos i danys. Aquest incident a Tàrrega destaca precisament la importància del treball ben coordinat dels Bombers de Catalunya, la ràpida intervenció dels quals va impedir que un incident menor es convertís en una situació greu.