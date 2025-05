Sonen les sirenes, incendi perillós en un habitatge: Hi ha 3 ferits

La tranquil·litat d'aquest dimarts s'ha vist interrompuda a Reus per un incendi que ha alterat el despertar de molts veïns. L'avís va arribar a les 06:48 h, just quan començava a clarejar, i va mobilitzar de seguida els serveis d'emergència. El foc es va declarar en un pis del tercer nivell d'un edifici de planta baixa més quatre plantes (PB+4), al carrer Barreres.

Una densa columna de fum va començar a sortir per la façana, visible des de diverses zones de la ciutat. Els primers veïns en adonar-se'n van alertar ràpidament el 112, informant d'un foc que creixia amb rapidesa i havia trencat ja per la part exterior de l'immoble. Les sirenes no van trigar a sentir-se per tota la zona.

Ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat van arribar en qüestió de minuts. En arribar, l'incendi ja estava completament desenvolupat a l'interior del pis, amb flames visibles des del carrer. L'operatiu va actuar de forma immediata: es va establir el perímetre de seguretat, es va iniciar l'extinció del foc i es va accedir a l'habitatge afectat per diverses vies.

| @bomberscat, XCatalunya

Un cop sufocades les flames, es va procedir a la ventilació de l'edifici, una maniobra imprescindible per evacuar el fum acumulat i garantir la seguretat tant per als ocupants com per als equips d'emergències. Aquesta actuació va ser clau per evitar danys majors i tranquil·litzar els veïns del bloc.

Atenció sanitària i desallotjament preventiu

Paral·lelament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar diverses unitats al lloc. El seu objectiu era clar: atendre els possibles afectats i actuar amb rapidesa davant qualsevol complicació per inhalació de fum. L'ambient al veïnat era de tensió, però sense escenes de pànic.

| XCatalunya, @bomberscat

Com a mesura de precaució, es va realitzar una evacuació parcial de l'edifici. Els residents de les plantes superiors van ser desallotjats temporalment mentre es valorava l'estructura de l'immoble. Alguns veïns van ser traslladats a vehicles del SEM o resguardats en zones segures fins que el fum fos completament evacuat.

S'investiguen les causes de l'incendi

Amb l'incendi ja extingit i la zona sota control, els Bombers van iniciar les tasques d'inspecció per determinar l'origen del foc. Encara que no hi ha conclusions definitives, les primeres hipòtesis apunten a un possible curtcircuit en un electrodomèstic o aparell elèctric de la llar afectada.

El pis ha quedat greument danyat per les flames i caldrà dur a terme reparacions estructurals. Mentrestant, els Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus ja s'han posat en contacte amb els inquilins per oferir suport i buscar solucions habitacionals temporals si fossin necessàries.

Un ensurt amb final afortunat

Malgrat la magnitud de l'incendi i l'espectacularitat de l'escena, l'actuació ràpida i coordinada dels equips d'emergència ha evitat una tragèdia major. L'actuació dels bombers va ser gairebé immediata, cosa que va impedir que les flames es propaguessin a la resta de l'edifici.

Els equips d'emergència van revisar tots els pisos per assegurar que no hi hagués afectacions estructurals. Després d'unes hores d'espera, molts veïns van poder tornar a casa seva sense complicacions. La zona va ser reoberta al trànsit poc abans del migdia, i l'ambient de normalitat es va anar recuperant progressivament.

La dada clau: només tres persones afectades amb símptomes lleus

Només tres persones van ser ateses pel SEM, totes amb símptomes lleus d'intoxicació per fum. Cap va necessitar hospitalització, i totes evolucionen favorablement. L'incident es va saldar sense ferits greus, gràcies a la intervenció eficaç dels Bombers de la Generalitat i el personal sanitari.

Reus es va despertar avui amb un bon ensurt… però també amb la certesa que els seus serveis d'emergència estan preparats per actuar quan més se'ls necessita.