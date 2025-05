Caos a l'A-2 per un accident: Hi ha retencions

La tarda d'aquest dimarts ha tornat a quedar marcada pel caos circulatori en una important via catalana. Quan semblava que el trànsit habitual fluïa sense incidències rellevants, una inesperada col·lisió ha provocat ràpidament retencions i ha generat complicacions significatives per a centenars de conductors.

Col·lisió i retencions immediates

Al voltant de les 17:30 hores d'aquest dimarts 20 de maig, un accident de trànsit a l'autovia A-2 ha generat importants problemes en la mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. El sinistre, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), ha obligat a tallar un carril i ha provocat una cua d'aproximadament un quilòmetre.

L'accident ha ocorregut en el tram comprès entre els municipis de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat, en sentit Martorell. La presència immediata dels serveis d'emergència i d'agents de trànsit ha obligat a reduir la circulació en aquesta concorreguda via, essencial per a les connexions entre Barcelona i diferents localitats del Baix Llobregat.

| @transit

Les primeres imatges captades per càmeres de seguretat i compartides a xarxes socials van mostrar clarament l'acumulació de vehicles, amb una fila interminable de cotxes i camions aturats, així com la presència visible d'ambulàncies i patrulles policials al lloc de l'accident. La reducció de la via a un sol carril va generar immediatament congestions importants, especialment a una hora punta en què molts treballadors tornen a les seves llars després de finalitzar la seva jornada laboral.

Trànsit complicat i rutes alternatives

L'A-2 és una via crítica per al trànsit que connecta diàriament a desenes de milers de persones amb Barcelona i les comarques de l'entorn. Aquest tipus d'incidents, per tant, sol multiplicar ràpidament l'efecte sobre el trànsit, incrementant considerablement el temps d'espera dels conductors afectats.

Fonts de Trànsit han demanat paciència als conductors i suggereixen utilitzar rutes alternatives per minimitzar les molèsties i ajudar a descongestionar la zona afectada. De fet, es recomana especialment l'ús de vies com la C-32 i altres carreteres secundàries que permeten desviar el trànsit, encara que aquestes alternatives tampoc solen estar lliures de congestió, especialment en horaris crítics.

La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha permès, no obstant això, controlar ràpidament la situació. Encara que encara no han transcendit detalls sobre la gravetat de l'accident o si hi ha víctimes que lamentar, la prioritat inicial ha estat desallotjar la via el més aviat possible i restaurar la normalitat.

| @transit, XCatalunya

Antecedents d'accidents similars

Aquest incident se suma a una sèrie d'accidents que han afectat en les últimes setmanes les principals artèries viàries catalanes, especialment al voltant de Barcelona. Les estadístiques recents indiquen que aquests successos solen concentrar-se especialment en les hores punta, quan la concentració de vehicles és major i la probabilitat de sinistres augmenta significativament.

En els últims mesos, incidents similars han ocorregut en aquesta mateixa via, destacant la seva vulnerabilitat davant qualsevol eventualitat, especialment en punts crítics propers a les sortides i incorporacions principals.

La seguretat viària és molt important

La freqüència amb què es produeixen aquests accidents torna a posar sobre la taula la necessitat d'una reflexió més profunda sobre les polítiques de seguretat viària a Catalunya. Encara que cada accident té circumstàncies particulars, és evident que l'alta densitat de trànsit combinada amb possibles distraccions o imprudències multipliquen el risc.

Des de les autoritats competents, s'insisteix constantment en la necessitat d'extremar la precaució al volant, respectar els límits de velocitat i mantenir la distància de seguretat per minimitzar els riscos.

Aquest accident, més enllà del caos puntual que genera, hauria de servir per reforçar el missatge sobre la importància de la conducció segura i responsable. Les conseqüències d'aquests incidents no es limiten només al temps perdut en embussos, sinó que afecten directament la seguretat i el benestar de tots els ciutadans.

S'espera que en les pròximes hores la circulació quedi restablerta per complet, encara que el debat sobre la seguretat a les carreteres seguirà inevitablement sobre la taula.