Situació crítica a l'AP-7: Un carril tallat i fins a 8 quilòmetres de retencions

La circulació a l'AP-7 ha experimentat un matí complicat a causa de l'avaria d'un vehicle a Santa Perpètua de Mogoda, la qual cosa ha generat importants afectacions a la via. Des de primera hora, els conductors que transiten per aquesta autopista en sentit nord han hagut d'enfrontar-se a llargues cues i trànsit dens, amb retencions que han arribat als 8 quilòmetres des de Cerdanyola del Vallès.

L'incident s'ha produït a primera hora del matí de dimecres, quan un vehicle ha patit una avaria en plena AP-7, obligant les autoritats a tancar un carril en sentit Girona. Aquest tall ha reduït significativament la capacitat de la via, generant un embús progressiu que s'ha anat agreujant amb el pas dels minuts.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren una llarga fila de vehicles avançant amb extrema lentitud, mentre que molts conductors han manifestat la seva frustració davant la inesperada congestió. La situació ha afectat no només els automobilistes particulars, sinó també transportistes i serveis d'emergència que han tingut dificultats per desplaçar-se per la zona.

8 quilòmetres de retencions i sense solució immediata

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, les cues han arribat als 8 quilòmetres de longitud en sentit nord, amb una afectació directa als accessos des de Cerdanyola del Vallès. El trànsit s'ha vist alentit de manera significativa, i les previsions apunten que la situació podria trigar a normalitzar-se, depenent del temps necessari per retirar el vehicle avariat i restablir la fluïdesa a la via.

Les autoritats han recomanat als conductors extremar la precaució i valorar rutes alternatives, ja que la congestió a l'AP-7 podria generar repercussions en altres vies secundàries properes, complicant encara més la mobilitat a la zona.

Un problema recurrent a l'AP-7

No és la primera vegada que l'AP-7 pateix incidents d'aquest tipus. L'autopista, una de les principals artèries de comunicació de Catalunya, registra freqüentment problemes relacionats amb avaries, accidents i talls a la via, la qual cosa genera importants molèsties als usuaris.

Els experts en mobilitat han assenyalat la necessitat d'implementar mesures per millorar la gestió del trànsit en aquesta via, incloent-hi una millor planificació en la resposta davant incidents i l'optimització dels recursos per desallotjar la calçada amb més rapidesa.

Mentre els operatius treballen per solucionar la incidència, els conductors atrapats a l'AP-7 han d'armar-se de paciència. S'espera que en les pròximes hores la situació millori gradualment, encara que el flux de trànsit podria seguir veient-se afectat fins que el vehicle sigui completament retirat i es normalitzi la circulació.