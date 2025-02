Caos absolut al Nus de la Trinitat: Fins a tres vies diferents amb retencions

La mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona ha despertat col·lapsada aquest dimecres amb retencions en tres de les principals vies d'accés i sortida de la ciutat. El Nus de la Trinitat, un dels punts neuràlgics del trànsit a la capital catalana, ha concentrat grans embussos a la Ronda Litoral, la B-20 i la C-58, complicant la circulació en totes direccions i afectant milers de conductors en plena hora punta.

Retencions de 4 quilòmetres a la Ronda Litoral

Un dels punts més afectats ha estat la Ronda Litoral, on les cues han arribat als 4 quilòmetres en sentit Besòs, entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat. L'acumulació de vehicles ha generat importants demores, amb un trànsit lent i constant que ha dificultat la fluïdesa de la circulació.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren llargues fileres de cotxes avançant a pas de tortuga, cosa que ha provocat el malestar dels conductors que, en molts casos, han vist incrementat el seu temps de desplaçament considerablement.

La B-20 tampoc se'n lliura del col·lapse

La situació no ha estat millor a la B-20 (també coneguda com Pota Nord), on les retencions han arribat a gairebé 3 quilòmetres entre Santa Coloma i el Nus de la Trinitat. Aquest tram, fonamental per a la connexió entre Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana, ha estat un altre dels punts crítics del matí, amb vehicles atrapats en llargues files sense una alternativa clara per agilitzar el seu trajecte.

L'alta densitat de trànsit a la B-20 ha generat efectes col·laterals en altres vies secundàries, augmentant la congestió en zones properes i dificultant la mobilitat tant en direcció al centre de la ciutat com cap a l'exterior.

Col·lapse total a la C-58: 7 quilòmetres d'embús

El pitjor dels embussos s'ha registrat a la C-58, on les retencions han arribat als 7 quilòmetres en sentit nord, entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. Aquesta és una de les principals artèries de connexió entre Barcelona i el Vallès, per la qual cosa la congestió ha afectat un gran nombre de conductors que intentaven accedir a municipis com Sabadell o Terrassa.

Les imatges del trànsit mostren una situació pràcticament paralitzada, amb vehicles aturats durant llargs períodes i sense una solució immediata a la vista. Les autoritats han recomanat als conductors evitar aquesta via en la mesura del possible i optar per alternatives menys congestionades, encara que l'acumulació de vehicles ha fet que la circulació en tota l'àrea metropolitana s'hagi vist notablement afectada.