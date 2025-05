Situació complicada a la C-62: Tram tallat després d'un incident

La circulació a les carreteres catalanes s'ha complicat significativament aquest divendres a causa de diversos incidents, coincidint a més amb el pont festiu de maig, una data en què tradicionalment augmenten de manera notable els desplaçaments per carretera. Durant aquest matí s'han registrat diverses incidències que han afectat diferents punts de Catalunya, generant retards considerables per als viatgers.

Vehicle retirat a la C-62

L'incident que més ha preocupat en aquests moments ha tingut lloc aquest matí a la carretera C-62, concretament al terme municipal de Santa María de Merlès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la carretera està completament tallada en aquest tram per les tasques de retirada d'un vehicle implicat en un incident. Aquest fet està generant importants complicacions en la mobilitat local durant bona part del matí.

Aquesta zona, freqüentada especialment durant els dies festius per visitants que aprofiten per desplaçar-se a entorns naturals, està veient interromput el trànsit durant diverses hores. Malgrat la ràpida intervenció de les autoritats, molts conductors estan patint retards inesperats.

| ACN

Altres incidències del matí; ja solucionades

Paral·lelament, un altre incident ha pertorbat la circulació en una de les vies més transitades de l'àrea metropolitana de Barcelona. A la ronda Litoral, B-10, un carril ha quedat bloquejat a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat a causa de la presència d'un vehicle avariat. Aquest bloqueig ha provocat retencions d'aproximadament tres quilòmetres durant una hora aproximadament, afectant notablement la fluïdesa del trànsit, especialment en un moment del dia en què aquesta via és crucial per als desplaçaments urbans i interurbans.

No obstant això, la situació s'ha resolt ràpidament, i Trànsit ha informat posteriorment que el carril havia estat reobert i que la circulació es trobava pràcticament normalitzada poc després de la incidència.

Per últim, un altre incident important ha tingut lloc a la carretera C-17, a l'altura de Lliçà de Vall, en sentit nord cap a Ripoll. Aquí s'ha produït un accident de trànsit que ha obligat al tancament total temporal de la via, causant llargues cues i afectacions severes durant més d'una hora. Aquest tipus d'incidents a la C-17 són especialment problemàtics en dies com els d'avui, atès que es tracta d'una via estratègica que connecta l'àrea metropolitana amb les comarques interiors de Catalunya.

Finalment, el tram ha pogut ser reobert pels serveis d'emergència i s'ha restablert parcialment el trànsit, encara que durant un període addicional s'ha mantingut una cua d'aproximadament un quilòmetre mentre es recuperava la normalitat absoluta.