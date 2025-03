Situació caòtica al Nus de la Trinitat: Fins a tres vies amb llargues retencions

per Iker Silvosa

En plena hora punta d'aquest divendres, un incident ha provocat que s'activin totes les alarmes en un dels punts neuràlgics de circulació de l'àrea metropolitana. Una escena que, encara que freqüent per a molts conductors en dies laborables, avui s'ha convertit en especialment crítica, obligant a molts usuaris a buscar alternatives improvisades per arribar als seus destins.

Retencions en cadena a la C-58

La jornada ha començat amb complicacions significatives a la C-58, concretament en direcció cap a Terrassa, a causa d'un vehicle avariat just al Nus de Trinitat. Aquesta avaria ocorreguda a primera hora del matí ha generat un efecte en cadena que ràpidament ha assolit dimensions considerables. Les cues s'estenen diversos quilòmetres, deixant atrapats centenars de conductors en un embut que sembla no tenir fi.

Col·lapse a la ronda Litoral direcció Besòs

Com si el caos a la C-58 no fos suficient, al mateix temps s'han sumat serioses complicacions en una altra artèria essencial: la ronda Litoral (B-10), en direcció Besòs, des de Bon Pastor fins al Nus de Trinitat. Les retencions s'han intensificat progressivament, generant una situació especialment problemàtica per a aquells conductors que es dirigien cap al nord de Barcelona.

Aquesta coincidència de complicacions en dues vies principals ha provocat que el trànsit general a la zona hagi quedat pràcticament bloquejat, amb un efecte dòmino que ha dificultat fins i tot els accessos secundaris propers al Nus de Trinitat.

Problemes addicionals a la Pota Nord

I, per completar la tempesta perfecta del trànsit, també s'han reportat importants embussos a la Pota Nord (B-20), des de Santa Coloma fins al Nus, en direcció Barcelona. Aquesta tercera afectació ha contribuït a agreujar encara més, si és possible, un escenari ja per si mateix complex, impedint que conductors atrapats poguessin buscar vies alternatives de manera efectiva.

Aquest episodi no és aïllat, sinó que se suma a una llarga llista d'incidents en aquesta concorreguda intersecció metropolitana. El Nus de Trinitat és, des de fa anys, un punt crític on s'han registrat freqüents retencions a causa del volum de trànsit i a la freqüent aparició d'incidències com accidents lleus o vehicles avariats.

Experts en mobilitat urbana assenyalen que la infraestructura del Nus de Trinitat, malgrat les seves ampliacions i modificacions recents, continua sent insuficient per absorbir la quantitat creixent de vehicles, especialment en hores punta. Aquesta limitació estructural, juntament amb l'absència d'alternatives eficients per a conductors, incrementa considerablement el risc de caos com el viscut avui.