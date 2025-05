Situació caòtica: Diversos punts de l'AP-7 i altres carreteres amb llargues retencions

Al matí d'avui, 14 de maig de 2025, diverses incidències estan complicant la circulació en diversos trams de l'AP-7 i altres principals vies d'accés a Barcelona. Les imatges proporcionades pel perfil oficial de Trànsit a Twitter mostren una situació tensa amb retencions quilomètriques i un trànsit dens en diversos punts crítics. Els accidents i problemes mecànics de vehicles estan causant talls de carrils que dificulten el trànsit en hores de màxima circulació.

Accidents a l'AP-7 i l'A-2

El primer incident rellevant s'ha produït a l'AP-7 a l'altura de Cardedeu, on un camió avariat ha obligat a tallar un carril en direcció sud cap a Tarragona. La imatge capturada mostra una gran fila de vehicles atrapats a causa de la intervenció dels serveis d'emergència i la grua per retirar el camió, provocant que el trànsit s'aturi completament en aquesta zona.

Poc després, al tram de l'AP-7 a Vila-seca, una altra col·lisió ha generat importants problemes de circulació. A les 07:44, un accident en direcció nord cap a Barcelona ha tallat també un carril. Aquest incident se suma a un altre que ha ocorregut a l'A-2, entre Sant Andreu de la Barca i Pallejà, provocant també una reducció en el nombre de carrils disponibles en la direcció de Barcelona. Les imatges publicades a les 07:46 reflecteixen llargues files de vehicles, acumulant ja diverses hores d'espera.

Retencions addicionals a la C-32

Mentrestant, la C-32 també ha reportat complicacions importants, amb més de 4 km de cua entre Premià de Dalt i Alella. Aquest tram ha estat afectat per un accident que ha obligat a tallar un dels carrils, contribuint a una major congestió en les hores punta. Malgrat les mesures de control i la presència de vehicles d'emergència, els conductors han hagut de fer front a llargs temps d'espera.

El trànsit es troba completament paralitzat en alguns trams d'aquestes vies, per la qual cosa és important intentar evitar-los, especialment si tenim pressa per arribar als nostres destins. Al llarg dels pròxims minuts, la situació s'anirà normalitzant a poc a poc, però, fins que els vehicles sinistrats o avariats siguin retirats, seguiran les llargues retencions. Per això, és fonamental informar-se sempre de l'estat de les carreteres abans d'iniciar el trajecte cap a qualsevol destinació. Sempre hi ha una alternativa millor. El departament de Trànsit va actualitzant la situació de les carreteres a través de les xarxes socials.