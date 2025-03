Fort ensurt en caure el sostre d'un edifici

Moments de tensió i ensurt van viure els veïns d'una zona residencial quan part del sostre d'un edifici abandonat es va ensorrar de manera sobtada. La caiguda es va produir durant la tarda, causant alarma immediata entre els vianants i residents propers, que van témer el pitjor en escoltar el fort estrèpit generat per l'ensorrament.

Detalls de l'incident i actuació d'emergències

El succés va ocórrer aquest dimecres al voltant de les 14:50 hores, en un edifici situat a l'avinguda Montserrat d'Alió, segons van confirmar els serveis d'emergències. Una trucada al 112 va alertar els bombers, que van acudir ràpidament al lloc dels fets per avaluar la situació i assegurar la zona, que presentava diversos riscos per als vianants i vehicles que circulaven a prop.

A la seva arribada, els efectius van trobar la coberta de l'immoble parcialment enfonsada i van observar elements inestables que suposaven un perill imminent. Davant aquesta situació, van procedir a la retirada immediata d'aquests fragments per evitar més incidents.

| Govern

Durant les maniobres, els bombers van treballar des d'un vehicle equipat amb una escala extensible, cosa que va permetre una intervenció àgil i precisa.

Danys materials sense víctimes personals

Afortunadament, l'incident no va causar ferits ni víctimes mortals, encara que sí que va produir danys materials lleus en un edifici contigu i en un vehicle estacionat a la proximitat. Aquest desenllaç positiu, malgrat la gravetat potencial del succés, s'atribueix a la ràpida actuació dels equips d'emergència i a la casualitat que en el moment de l'ensorrament no hi hagués persones transitant just sota l'edifici.

Els bombers van destacar que la seva prioritat inicial havia estat avaluar i estabilitzar immediatament les estructures afectades per garantir la seguretat de tota la zona. En aquest tipus de situacions, el risc per a vianants i vehicles sol ser elevat, especialment quan els immobles afectats són antics o estan abandonats.

Preocupació veïnal davant edificis abandonats

Aquest incident reobre un debat recurrent en molts barris sobre el manteniment i la seguretat dels edificis abandonats, la degradació dels quals representa un perill latent per als ciutadans. Residents propers van manifestar la seva inquietud davant la possibilitat que successos similars puguin repetir-se en altres punts del barri, exigint una major vigilància i intervenció per part de les autoritats municipals.

Les construccions abandonades, a més de ser una font de perill estructural, solen convertir-se en focus de brutícia, vandalisme i inseguretat, afectant negativament l'entorn i la convivència. Davant aquesta situació, diferents associacions veïnals demanen un pla específic per demolir o rehabilitar aquells immobles en estat ruïnós, amb l'objectiu de prevenir incidents que puguin derivar en tragèdies.

| @bomberscat

Quines mesures s'haurien d'adoptar?

Els experts recomanen que els ajuntaments realitzin periòdicament inspeccions tècniques rigoroses en edificis antics o deshabitats, obligant els propietaris a assegurar adequadament els immobles que representin riscos potencials. A més, proposen implementar plans més estrictes per a edificis catalogats com a històrics o protegits, garantint la seva conservació i evitant el deteriorament extrem que pugui desencadenar successos com el d'aquest dimecres.

En conclusió, encara que aquesta vegada no hi va haver de lamentar desgràcies personals, l'incident ha de ser pres com un senyal d'alerta per millorar el control i manteniment de les estructures en situació vulnerable, protegint així la seguretat i tranquil·litat de tots els ciutadans.