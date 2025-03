Segona víctima mortal del dia per un atropellament a la via

El dia ha començat amb una nova tragèdia a les carreteres catalanes, després de confirmar-se el segon atropellament mortal en menys de 24 hores. Aquesta alarmant situació genera preocupació entre les autoritats i els ciutadans, ja que eleva considerablement el balanç de víctimes en accidents de trànsit.

Un accident fatal amb pocs precedents

Durant el matí d'aquest divendres, al voltant de les 6:23 hores, un home va perdre la vida després de ser atropellat per un camió mentre caminava per la carretera catalana N-240. El succés va tenir lloc en un punt especialment perillós d'aquesta via, prop del punt quilomètric 97,5. La víctima, la identitat de la qual encara no ha transcendit, no va tenir cap possibilitat de sobreviure després del fort impacte sofert.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), l'incident va mobilitzar immediatament unitats d'emergència i seguretat. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc després de les sis del matí, desplaçant-se ràpidament cap al lloc de l'accident. També hi va acudir una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que, malgrat els seus esforços, no va poder fer res per salvar la vida de l'home atropellat.

| ACN

Investigacions obertes

Actualment, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes exactes que van portar a l'atropellament. Encara que les circumstàncies encara no estan clares, es presumeix que la visibilitat podria haver influït. Ja que en les primeres hores del dia encara existia certa foscor que dificultava la visibilitat tant per a vianants com per a vehicles.

La carretera N-240, coneguda per ser una via freqüentada per vehicles de càrrega i transport pesant, acumula històricament un alt nombre d'accidents. El que ha portat en múltiples ocasions a demanar millores en seguretat per part de col·lectius veïnals i plataformes de seguretat viària.

Un preocupant augment de víctimes

Aquest nou accident és especialment preocupant perquè representa el segon atropellament mortal a Catalunya en menys de 24 hores. La primera víctima va morir en circumstàncies similars, elevant així a 35 les víctimes mortals en accidents de trànsit des de gener.

Aquest alarmant augment posa de relleu la necessitat urgent de revisar les condicions de seguretat a les vies més conflictives. Especialment en aquelles en què es combina un intens trànsit de camions amb la presència freqüent de vianants.

| ACN

Les autoritats catalanes han expressat ja la seva preocupació per aquesta escalada en el nombre de víctimes. Diferents associacions i grups ciutadans exigeixen ara que es prenguin mesures immediates. Per millorar la il·luminació, senyalització i vigilància de les carreteres, especialment en trams tan conflictius com el de l'N-240.

Els atropellaments no són únicament un problema estadístic: cada víctima suposa una pèrdua irreparable per a les seves famílies i un impacte important per a tota la comunitat. A més del cost humà, accidents com el que va ocórrer aquest divendres tenen també conseqüències indirectes que afecten tota la societat.

Des de problemes en la mobilitat a causa del tancament temporal de vies fins a una major despesa pública derivada de tots els dispositius desplegats per atendre aquest tipus d'emergències.