S'esfondra una casa i també afecta un vehicle

per Sergi Guillén

L'esfondrament d'un habitatge pot ocasionar conseqüències serioses tant en l'estructura de la zona com també en la seguretat dels transeünts i els residents propers. A àrees urbanes, on les edificacions estan en estreta proximitat, el col·lapse d'un edifici pot afectar les construccions adjacents, causant danys a la infraestructura i generant risc de ferits.

Aquests incidents també plantegen una amenaça per al trànsit, ja que és comú que s'obstrueixin carrers o que es vegin afectats vehicles estacionats. En molts casos, els enderrocs, a més d'obstaculitzar el pas, poden requerir intervenció urgent per evitar més inconvenients als ciutadans.

La manca de manteniment, el deteriorament pel pas del temps o fins i tot factors climàtics poden precipitar el col·lapse d'edificacions deshabitades. Quan passa això, s'activa una cadena d'accions per part dels serveis d'emergència, que han d'actuar ràpidament per assegurar la zona i avaluar possibles danys.

Un nou cas d'esfondrament en aquesta ciutat

El risc que els edificis veïns pateixin diversos danys estructurals és una de les preocupacions principals, així com l'impacte en la mobilitat de tota la ciutat. Per això, les ensulsiades es consideren incidents d'alt risc, especialment en espais urbans densament poblats.

En aquest cas, el Cos de Bombers de Catalunya ha informat de l'esfondrament d'una casa deshabitada a l'Avinguda de Catalunya de Castelló de Farfanya, a la província de Lleida. L'incident, reportat a les 06.52 hores, va generar una mobilització immediata dels bombers catalans, que van revisar l'estructura per assegurar la zona i evitar possibles perills per a la comunitat. L'habitatge, que feia temps que estava desocupat, es va ensorrar sense que es registressin ferits ni danys a les edificacions més properes, un alleujament per als veïns de l'àrea.

| ACN

No obstant, l'esfondrament sí que va afectar un vehicle que estava estacionat davant de l'edifici. Les imatges compartides pels bombers mostren les restes de l'estructura col·lapsada sobre l'automòbil, amb importants danys a la carrosseria.

Tot i això, no es van reportar ferits, ja que el cotxe estava buit en el moment de l'incident. Els enderrocs també van ocupar part de la via pública, cosa que va complicar momentàniament la circulació a la zona.

Després de la caiguda, els bombers han procedit a acordonar l'àrea afectada per evitar accidents i permetre que es facin les avaluacions necessàries de seguretat. Al llarg del matí, s'han dut a terme tasques de retirada de les runes per aclarir el carrer i permetre la circulació normal de vehicles i vianants. El treball de neteja s'ha coordinat amb l'ajuntament local, que ha mostrat la seva preocupació per la seguretat dels habitatges antics i deshabitats al municipi.

Aquests tipus d'incidents, encara que no són freqüents, evidencien la necessitat de mantenir en bon estat les edificacions, especialment les que han quedat deshabitades. La manca de manteniment en aquest tipus de construccions augmenta el risc de col·lapse.

Això no només posa en perill els béns materials, sinó també la integritat física de les persones. L'Ajuntament de Castelló de Farfanya ha anunciat que avaluarà la situació d'altres vivendes deshabitades al municipi per evitar nous incidents.