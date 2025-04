Segona tragèdia mortal del dia a Cambrils: Ara a la platja

per Mireia Puig

La localitat de Cambrils, a la comarca del Baix Camp, viu aquest diumenge una jornada marcada per les tragèdies. Tot just recuperats de l'impacte per l'explosió mortal registrada aquest matí en un habitatge, els veïns s'enfronten ara a un altre succés fatal, aquesta vegada en una de les seves conegudes platges.

La localitat turística, acostumada a oferir tranquil·litat i repòs a visitants i residents, està vivint un dels seus dies més negres en molt de temps.

Alarma a la Platja del Regueral

El segon incident mortal del dia s'ha produït pocs minuts després de les nou del matí, exactament a les 09:07 hores, a la concorreguda platja del Regueral, situada al costat del Port de Cambrils. Una trucada va alertar ràpidament els serveis d'emergència, informant sobre la desaparició d'una persona que es trobava practicant submarinisme a la zona propera al port.

| SEM

Davant la gravetat de l'avís, un ampli dispositiu de cerca i rescat compost per Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim, Policia Local, Guàrdia Civil i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van acudir immediatament al lloc de l'incident per tractar de localitzar el submarinista desaparegut.

Dramàtic rescat sense èxit

Els equips d'emergència no van trigar a trobar el cos del submarinista, però lamentablement ja no presentava senyals de vida quan va ser trobat. Els efectius sanitaris del SEM van practicar maniobres de reanimació durant diversos minuts en un intent desesperat de salvar la vida de l'accidentat, però tots els esforços van ser infructuosos. Finalment, es va certificar la seva defunció al mateix lloc del rescat.

La identitat de la víctima encara no ha transcendit, tot i que fonts properes a la investigació assenyalen que es tractaria d'una persona que estava practicant submarinisme de manera recreativa. S'espera que en les pròximes hores puguin aclarir-se més detalls relacionats amb aquest tràgic accident.

| ACN, wowow, XCatalunya

Guàrdia Civil assumeix la investigació

Un cop confirmada la defunció del submarinista, la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies exactes de l'accident. Els agents hauran de determinar si la víctima va patir algun tipus de problema mèdic sota l'aigua o si algun altre factor extern va contribuir al seu ofegament.

Per ara, les primeres hipòtesis no s'han donat a conèixer, però les autoritats revisaran acuradament les condicions del mar i l'estat de l'equipament que utilitzava la víctima durant la seva immersió. Serà clau també el testimoni d'altres banyistes o esportistes que poguessin trobar-se a prop del lloc i aportar dades rellevants sobre el que va ocórrer.

Jornada tràgica i reflexió obligada

Aquest lamentable succés, unit a la tragèdia ocorreguda tot just una hora més tard al carrer Grup Sant Pau, on una persona ha perdut la vida en una explosió de gas butà, ha deixat en xoc els veïns de Cambrils. La coincidència d'ambdós fets mortals, pràcticament simultanis, ha portat la localitat a viure una jornada especialment dolorosa.