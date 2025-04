Segon incendi del dia en una planta de reciclatge: Mínim 2 ferits

Una jornada especialment complicada per a les indústries de reciclatge està marcant aquest dilluns, després de produir-se un segon incendi que ha deixat ferits i ha activat múltiples unitats d'emergència. Aquest nou succés ha incrementat l'alarma en el sector industrial català, colpejat ja per un altre incident similar que ha ocorregut aquest mateix matí amb tràgiques conseqüències.

Incendi amb ràpida intervenció d'emergències

Sobre les 9:21 hores, els serveis d'emergència han rebut una alerta sobre un incendi en una indústria dedicada al reciclatge ubicada al carrer Alemanya, a Igualada. Segons informació oficial proporcionada pels Bombers de Catalunya, el foc s'ha originat en una zona de contenidors situats a l'interior de les instal·lacions.

De seguida, s'han desplaçat al lloc nou dotacions de bombers per controlar les flames i evitar una expansió de l'incendi cap a altres àrees de la planta o instal·lacions properes. L'actuació ràpida ha permès contenir les flames, però no evitar conseqüències personals. Segons les primeres dades facilitades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), almenys dues persones han resultat afectades per inhalació de fum i han necessitat atenció sanitària immediata.

| ACN

Dispositiu sanitari i control de la situació

Davant la gravetat inicial i les possibles complicacions pel fum tòxic, el SEM ha activat ràpidament tres unitats terrestres per atendre els afectats. Fonts d'emergències han confirmat que ambdues víctimes estan sent ateses i, encara que no es tem per les seves vides, sí que s'estan duent a terme exàmens exhaustius per descartar danys majors a causa de la inhalació de substàncies perilloses provinents de l'incendi.

Aquest incident ha provocat inquietud entre els treballadors i veïns propers a causa de la rapidesa amb què s'han produït dos successos similars en menys de 24 hores. Les autoritats locals estan investigant ambdós incendis per determinar-ne les causes exactes i possibles connexions.

Una altra tragèdia a Bonmatí

La preocupació en el sector industrial català està més que justificada, ja que hores abans d'aquest segon incendi, la localitat de Bonmatí ha estat escenari d'un altre greu incident en una planta de reciclatge. En aquest primer episodi, s'ha registrat una explosió que ha deixat un saldo encara més tràgic: una persona morta i dos ferits greus.

Les autoritats encara estan avaluant les causes d'aquesta explosió matutina, tractant de determinar si es va deure a un accident puntual o si existeix algun problema de seguretat més ampli en les instal·lacions industrials de reciclatge a Catalunya. Aquest succés previ ha intensificat les alertes i protocols de seguretat en altres plantes similars a tota la regió.