Se li crema la casa i se salva de miracle: Intervenen 3 dotacions de bombers

Un aparatós incendi domèstic va estar a punt d'acabar en tragèdia quan les flames van començar a propagar-se ràpidament per un habitatge particular. L'ocupant va aconseguir escapar a temps i posar-se a resguard, evitant així mals majors, en una jornada que hauria pogut acabar de manera molt més dramàtica.

Una ràpida actuació evita la tragèdia

L'incident va ocórrer durant la tarda del diumenge 6 d'abril, en una tranquil·la zona residencial de la Sénia, concretament al carrer Aragó. Va ser al voltant de les 17:42 hores quan els serveis d'emergència van rebre l'avís que un habitatge, de planta baixa més un pis, estava sent consumit ràpidament per les flames.

Els primers efectius van arribar amb rapidesa, trobant-se un incendi ja completament desenvolupat i que amenaçava amb estendre's a immobles propers. Davant aquesta situació, els bombers van desplegar immediatament tres dotacions que van començar intensament les tasques d'extinció, evitant així que el foc arribés a altres habitatges contigus.

| Govern

El fum, que es podia observar des de diversos carrers de distància, va generar gran expectació i preocupació entre els veïns, que van sortir alarmats de les seves cases per conèixer l'origen del sinistre i verificar la seguretat de l'àrea.

Les causes encara són un misteri

Per ara es desconeixen les causes que van provocar l'inici de l'incendi. Les autoritats presents al lloc encara no han emès un informe concloent sobre les circumstàncies exactes en què es va originar el foc, tot i que els primers indicis semblen apuntar a un possible fall elèctric o algun tipus d'accident domèstic.

Mentrestant, els bombers continuen treballant en l'avaluació exhaustiva dels danys causats a l'immoble. Aquestes tasques són crucials per determinar si existeix algun tipus de dany estructural que obligui a prendre mesures addicionals com la demolició parcial o total de l'edifici afectat.

Sense víctimes ni ferits

La bona notícia és que, afortunadament, el resident de la casa va aconseguir escapar il·lès en trobar-se fora de l'habitatge en el moment en què van començar a estendre's les flames.

| @bomberscat

Aquest fet va ser crucial, ja que d'haver-se trobat a l'interior del domicili durant els primers minuts de l'incendi, el desenllaç hauria pogut ser molt diferent.

Per precaució, els serveis mèdics també van acudir a la zona per oferir suport en cas de necessitat, però finalment no es van registrar ferits ni afectats per inhalació de fum.