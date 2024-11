Un okupa la fa grossa a una finca: La surrealista resposta d'Aigües de Barcelona

per Sergi Guillén

Barcelona ha estat un dels epicentres de la problemàtica de l'okupació a Catalunya els darrers anys. La crisi d'habitatge i l'augment del preu dels lloguers han portat moltes persones a recórrer a l'okupació com a manera d'accedir a un sostre. Tot i això, aquesta situació genera molta tensions amb els propietaris i veïns, els quals sovint veuen com els seus drets i la seva seguretat es veuen afectats.

Tot i els diferents esforços per controlar el fenomen, les lleis actuals presenten diverses complicacions i moltes demores en els processos de desallotjament, cosa que prolonga els conflictes. Un dels problemes derivats de l'okupació és el dels subministraments bàsics com l'aigua i l'electricitat. En molts casos, els okupes no paguen els serveis, i els veïns acaben cobrint aquests costos.

La situació es torna encara més complicada quan les infraestructures dels edificis resulten danyades i causen pèrdues econòmiques i conflictes legals. Aquesta situació és precisament la que ha viscut una comunitat de veïns a Barcelona, que fa anys que lidien amb un okupa que ha perjudicat seriosament la instal·lació d'aigua de l'edifici.

La problemàtica amb Aigües de Barcelona

A les imatges compartides pel col·lectiu “Teixidors per la República, BCN”, que denuncia aquesta situació en xarxes socials. S'observa com un dels veïns explica el calvari que porten vivint amb un llogater okupa a la seva finca. Segons detallen, l'okupa ja fa tres anys que no paga lloguer i ha realitzat diverses connexions irregulars als serveis de la finca, incloent-hi la manipulació del comptador d'aigua.

Aquest acte ha provocat una pèrdua molt constant d'aigua que afecta l'aparcament de l'edifici, la qual cosa representa un greu problema per a tots els habitants de l'immoble. Davant d'aquesta situació, els veïns van decidir contactar amb la companyia encarregada del subministrament d'aigua, Aigües de Barcelona, a la recerca d'una solució.

Tot i això, la resposta de l'empresa va sorprendre i va indignar els veïns. Segons es detalla a la piulada, quan els veïns van explicar la situació i van demanar una intervenció urgent per aturar la fuita d'aigua. La resposta d'Aigües de Barcelona va ser un simple i desconcertant “ah, val” i la confirmació que no anirien a solucionar el problema.

La frustració dels veïns

Aquest intercanvi amb l'empresa d'aigua no va fer res més que avivar la frustració entre els veïns. Els que senten que estan sent ignorats mentre l'okupa segueix causant destrosses a la finca. En un dels missatges compartits a X (Twitter), els veïns comenten com Aigües de Barcelona sembla “rentar-se les mans”.

I remarquen que, encara que l'aigua es roba a la companyia, són ells els que acaben pagant-ne les conseqüències. El sentiment d'injustícia i abandó és palpable, especialment considerant que la manipulació de les instal·lacions afecta tant la comunitat com el mateix edifici.

| Sagrada Família, Ayuntamiento Barcelona, Barcelona

A més, el col·lectiu relata que, després de consultar el seu advocat, els van informar que no poden tallar el subministrament d'aigua pel seu compte. Ja que això implicaria actuar com a comunitat, exposant-los a possibles sancions legals. Aquesta situació posa els veïns en una cruïlla.

Mentre la companyia d'aigua no intervé, ells tampoc no poden prendre mesures dràstiques sense arriscar-se a represàlies legals. Davant d'aquesta impotència, els veïns fins i tot plantegen la possibilitat de reunir-se per acordar una acció conjunta de “punxar” el subministrament ells mateixos. En una mesura desesperada que reflecteix fins a quin punt la situació els ha portat al límit.

Un problema sense solució a la vista

Finalment, després de diverses queixes i pressions, Aigües de Barcelona va decidir enviar un equip per tallar el subministrament manipulat. Tot i això, aquest episodi ha deixat un mal sabor de boca entre els afectats. Els que consideren que la companyia va actuar de manera negligent i tardana, només després d'una llarga sèrie de reclamacions.

La “màgia de X”, com els veïns irònicament anomenen aquesta intervenció tardana, no soluciona la problemàtica general que enfronten amb l'okupa. Que segueix a la finca, i amb els danys ja causats a la infraestructura de l'edifici.

Aquest cas és un exemple clar de la complexitat que envolta el fenomen de l'okupació a Barcelona. I de la manca de solucions efectives per part d'empreses de serveis i autoritats per donar suport a les comunitats afectades. Mentrestant, els veïns continuen vivint entre la desesperació i la impotència, atrapats en un conflicte on la resposta de les empreses sembla ser, tristament, tan surrealista com el mateix problema.