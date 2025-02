Nova mort violenta a Catalunya: Ja en van 10 el 2025

per Mireia Puig

La matinada del passat dissabte, una nova tragèdia va sacsejar el cor de Sabadell. Una persona va ser trobada greument ferida al cèntric carrer Advocat Cirera, després del que semblava ser una violenta confrontació. Encara que va ser traslladada immediatament a l'Hospital Parc Taulí, lamentablement, no va aconseguir sobreviure. Aquest succés eleva a deu el nombre de morts violentes registrades a Catalunya en el que va d'any.

Investigació en curs

Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest incident. Segons fonts policials, la víctima presentava un fort cop al cap, cosa que inicialment suggereix una agressió. No obstant això, no es descarta la possibilitat que la lesió hagi estat conseqüència d'una caiguda accidental durant una disputa.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) treballa intensament per determinar si es tracta d'una mort intencionada o accidental.

| ACN, XCatalunya

Escalada de violència a Catalunya

Aquest tràgic esdeveniment se suma a una preocupant sèrie d'homicidis a la regió. A principis de febrer, Catalunya va ser escenari de cinc assassinats en cinc dies, cosa que va generar alarma entre la ciutadania i les autoritats. En localitats com Badalona, es van registrar dos homicidis consecutius: un relacionat amb una disputa que va culminar en un apunyalament, i un altre on la víctima va ser trobada amb signes de tortura. Aquests incidents han posat en evidència una escalada de violència que preocupa la societat catalana.

Resposta de les autoritats

Davant d'aquesta onada de crims, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha intentat calmar la població, afirmant que, encara que la concentració d'homicidis en pocs dies és inusual, la taxa d'assassinats a Catalunya continua sent una de les més baixes d'Europa.

| @antiradarcatala, ACN, XCatalunya

Trapero va destacar que la majoria d'aquests incidents estan relacionats amb disputes personals i no amb el crim organitzat. Unes declaracions molt polèmiques que van generar moltes reaccions negatives a les xarxes socials. A més, va subratllar que, dels vuit homicidis registrats - en aquell moment era la xifra que es portaven - fins a principis de febrer, cinc ja havien estat resolts amb detencions, i els restants comptaven amb línies d'investigació clares.