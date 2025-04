Retencions a la B-23 per un accident: Només un carril obert

La tarda d'aquest dimarts s'està complicant per a nombrosos conductors que intenten arribar a Barcelona des del Baix Llobregat. La B-23, una de les vies més transitades de l'àrea metropolitana, presenta retencions considerables en sentit Barcelona a causa d'un accident que ha obligat a tallar diversos carrils a l'altura del tram comprès entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat.

Col·lapse en plena hora punta vespertina

L'incident s'ha produït passades les 14:00 h, quan el trànsit començava a intensificar-se per l'operació sortida habitual de mitja tarda. En poc temps, les cues han començat a créixer i s'han estès ràpidament per diversos quilòmetres. La congestió ha afectat tant els accessos directes com les vies secundàries que connecten amb la B-23, dificultant encara més la mobilitat en tota la zona.

| @transit

Els conductors que es dirigien cap a la ciutat han hagut de reduir la velocitat dràsticament, suportant una circulació densa, lenta i amb parades constants. La situació, a més, ha coincidit amb un moment especialment sensible a la xarxa viària metropolitana, on s'acumulen els desplaçaments laborals, escolars i comercials.

Gran impacte en la mobilitat del Baix Llobregat

La B-23 és una de les carreteres més sensibles a qualsevol mena d'incidència. En connectar nuclis urbans com Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Just i Esplugues amb Barcelona, el seu funcionament fluid és clau per evitar col·lapses en tot l'entorn metropolità.

| @transit, Getty Images, Canva Creative Studio, XCatalunya

L'aturada parcial del trànsit ha obligat a activar recursos addicionals per part del Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, que han treballat sobre el terreny per gestionar la situació, donar pas alternatiu als vehicles i tractar de normalitzar el flux el més aviat possible. No obstant això, les cues continuen sent molt notables a aquesta hora.

Només un carril operatiu en sentit Barcelona

I és que, malgrat l'esforç dels serveis d'emergència, l'accident ha deixat únicament un carril obert en sentit Barcelona, cosa que ha generat un efecte embut que ha bloquejat completament el trànsit habitual. Les autoritats encara no han precisat si hi ha ferits ni han detallat les causes de l'accident, tot i que sí que s'ha confirmat que els vehicles implicats continuen ocupant part de la calçada, cosa que complica la recuperació de la normalitat.

Es recomana evitar la zona en la mesura del possible i optar per rutes alternatives com la N-340 o l'A-2, mentre es restableix el trànsit habitual. Per ara, el col·lapse continua, i les retencions continuen marcant el ritme d'una tarda especialment difícil per als accessos a Barcelona.