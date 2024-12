Rescat a la neu: Espectacular accident d'un parapentista

per Sergi Guillén

Els rescats a zones muntanyoses i de difícil accés són un desafiament diari per als Bombers de Catalunya. Equipats amb tecnologia avançada i un entrenament rigorós, aquests equips garanteixen la seguretat en situacions extremes. Des de boscos frondosos fins a zones nevades, la seva intervenció és fonamental per salvar vides.

Els serveis d'emergència cada any atenen centenars d'incidents en entorns naturals. Les activitats esportives, com ara el parapent, el senderisme i l'esquí, augmenten les possibilitats d'accidents. És a hores d'ara quan l'experiència i el professionalisme dels bombers marquen la diferència.

Els GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials) són especialistes en operacions de rescat a muntanya, coves i entorns complexos. Gràcies a la seva formació, podeu accedir a llocs perillosos on altres cossos no arriben.

Un parapentista atrapat als arbres de Castellar del Riu

Aquest migdia, els Bombers de Catalunya van rebre un avís urgent: un parapentista havia quedat atrapat a les branques d'un arbre. L'incident va passar en una zona boscosa i nevada de difícil accés, a prop de Castellar del Riu. L'alerta es va produir a les 13.59 hores, activant immediatament els efectius especialitzats del GRAE.

L'esportista, després de perdre el control, va aterrar de manera brusca i va quedar enganxat entre les branques. Tot i que la situació no presentava risc immediat per a la seva vida, el difícil accés va complicar la intervenció. La neu acumulada a l'àrea va dificultar encara més el rescat.

A la imatge compartida pels Bombers, s'observa com els efectius treballen a l'entorn nevat per assegurar la zona. Una operació que requeria precisió i rapidesa per alliberar l'afectat sense comprometre'n la seguretat. Finalment, van aconseguir accedir al lloc i baixar al parapentista, que es trobava il·lès.

Els perills del parapent a l'hivern

El parapent és una activitat emocionant però no està exempta de riscos, especialment a l'hivern. Les condicions climàtiques, com ara vents impredictibles i neu acumulada, augmenten les probabilitats d'accidents. Les zones muntanyoses presenten corrents d'aire canviants que poden fer perdre el control de l'esportista.

Per aquest motiu, és fonamental tenir una preparació adequada i revisar les condicions meteorològiques abans de volar. Els experts recomanen utilitzar equipament de seguretat complet, com ara cascos, paracaigudes d'emergència i sistemes GPS. A més, és clau practicar el vol amb professionals experimentats a zones segures.

Accidents com el que va passar a Castellar del Riu recorden la importància d'estar sempre preparat. La naturalesa pot ser imprevisible, i la intervenció d'equips especialitzats com els GRAE és vital per garantir la seguretat en aquests casos.

El parapent, encara que apassionant, exigeix respecte per les normes i una planificació meticulosa. La precaució i el coneixement de l'entorn poden marcar la diferència entre una experiència inoblidable i una situació perillosa.