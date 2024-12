Comunicat urgent de la Gendarmeria pels excursionistes catalans desapareguts

Ahir, les autoritats franceses van informar que dos excursionistes catalans estaven sent buscats. En concret, els agents els estaven intentant localitzar a la zona dels Pirineus francesos que està situada entre Andorra i la ciutat de Foix.

Els gendarmes van ser alertats diumenge passat a la nit, concretament a les 22.00 hores. Un dia més tard, dilluns, es va trobar el cotxe dels desapareguts al Pla de Peyeres. Ara, els agents han donat noves informacions sobre aquest cas que segueix fent parlar.

Les darreres informacions per part de la Gendarmeria

La Gendarmeria francesa i els Bombers d'Andorra han continuat aquest dimecres sense èxit la cerca dels dos excursionistes catalans. Desapareguts des de dissabte a l'Ariège, al Pirineu francès. Cinc gendarmes els han buscat per la ruta que havien previst fer, i cinc més han seguit en direcció a Acs, per si es van desorientar pel mal temps patit.

Segons va explicar a l'ACN la gendarmeria, els equips van accedir a les cinc cabanes que hi ha a la vall. Per comprovar que no s'haguessin arrecerat en una, però no van trobar cap rastre.

Dimarts van trobar el cotxe dels desapareguts al Pla de Peyres, l'últim lloc on es pot accedir amb vehicle. A l'interior, van trobar un gos, que no és de la parella. La cerca es reprendrà aquest dijous.

Els dos desapareguts són la manresana Txell Fusté, propietària d'un gimnàs a la capital del Bages, i el gironí Esteve Carbonell. Tots dos molt experimentats. Els Bombers catalans s'han tornat a oferir per ajudar en les tasques de recerca, però de moment no els han requerit.

Evitar aquest tipus de situacions

Endinsar-se a la muntanya pot ser una experiència enriquidora, però també comporta riscos si no es prenen les precaucions adequades. Per evitar perdre's, és essencial planificar la ruta abans de sortir. Consultar mapes, aplicacions especialitzades o guies i portar un GPS o una brúixola física són passos imprescindibles.

A més, informar algú de confiança sobre l'itinerari previst i l'hora estimada de tornada pot marcar la diferència en cas d'emergència.

Un cop al terreny, és crucial parar atenció a les marques del sender i seguir sempre camins senyalitzats. No improvisar ni prendre dreceres és una regla bàsica per evitar confusions. També es recomana portar roba adequada, aigua, menjar i una llanterna, en cas que la marxa s'allargui més del previst.

Un altre consell fonamental és evitar sortir sol a la muntanya, especialment en rutes desconegudes. En companyia, és més fàcil prendre decisions i gestionar qualsevol imprevist. Si el grup se separa, establir un punt de trobada és prèviament vital.