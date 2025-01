La recerca de l'home desaparegut acaba de la pitjor manera possible

La troballa del cos sense vida d'un home a Avià ha commocionat la comunitat i a tots els equips de rescat que van participar en la seva recerca. Des de la tarda d'ahir, l'operatiu de rastreig s'havia convertit en el centre de l'atenció mediàtica i veïnal. Doncs familiars i amics mantenien l'esperança de trobar-lo amb vida.

No obstant, la realitat es va imposar de la forma més tràgica; i a primera hora d'aquest matí, els Bombers van confirmar que el desenllaç va ser fatal. La intensa recerca, que va començar a última hora de la tarda d'ahir, va implicar un extens desplegament de recursos. En un radi de 500 metres al voltant de l'últim lloc on es va veure amb vida al desaparegut.

Un gran desplegament a la recerca de l'home

Segons van detallar els Bombers a les seves xarxes socials, van participar més d'un centenar d'efectius de diferents grups especialitzats. Entre ells es trobava el Grup Caní de Recerca (GRCR), la tasca del qual va ser determinant per acotar la zona. Els drons, que van oferir un valuós suport aeri; i el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), incloent-hi la seva unitat subaquàtica, que va acabar localitzant el cos en un canal proper.

Les tasques de rastreig es van prolongar durant tota la nit sota condicions climàtiques gens favorables, cosa que va dificultar el treball dels efectius. Malgrat això, els equips es van organitzar en torns per no interrompre la recerca en cap moment. D'acord amb la informació difosa pel compte oficial dels Bombers, l'acció coordinada va incloure patrulles per terra.

Sobrevol amb drons i, finalment, un rastreig subaquàtic que va resultar definitiu per localitzar el cos. L'operatiu, que els Bombers van iniciar a les 19:28h d'ahir, va comptar a més amb el suport de diferents grups i comandaments de coordinació. Englobats sota l'etiqueta #RECentre, que fa referència a la central de comandament d'emergències.

La participació d'efectius especialitzats en rescats en entorns aquàtics posa de relleu la dificultat del terreny. Ple de canals i zones amb corrents complicades, on una persona desorientada pot veure's fàcilment atrapada.

La intervenció de la policia catalana, els Mossos d'Esquadra, també va ser decisiva per a l'aixecament del cadàver i l'inici de la corresponent investigació judicial. Encara que per ara no han transcendit les causes concretes que van portar al tràgic desenllaç. Les autoritats han indicat que se seguiran els protocols habituals per determinar si es va tractar d'un accident o si hi va haver altres factors.

Aquest succés ha tornat a posar de manifest la importància de la coordinació interinstitucional en els casos de desaparicions, en els quals el temps és un factor crucial. El suport aeri dels drons i la implicació d'unitats canines i subaquàtiques han demostrat, una vegada més, ser eines essencials per augmentar les possibilitats d'èxit en aquests operatius. Encara que lamentablement no sempre la història acaba com es desitjaria.