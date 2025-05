Alerta per un perillós incendi a prop d'una carretera: Els bombers actuen de nit

Aquesta nit, la calma habitual de la matinada es va veure interrompuda per un succés que va encendre totes les alarmes en una zona propera a una important via de comunicació. La ràpida resposta dels serveis d'emergència va ser clau per evitar conseqüències majors en un episodi que, per fortuna, no es va saldar amb ferits però sí que va generar gran preocupació entre els veïns i conductors que transitaven per la zona.

L'incendi s'ha declarat a l'interior d'un recinte on s'emmagatzemaven residus i materials potencialment perillosos. Segons la informació oficial difosa pels Bombers de Catalunya a través dels seus canals públics, el foc es va originar en un pati interior, on hi havia al voltant de 50 metres cúbics de deixalles entre les quals destacaven planxes de fibrociment. La situació va ser especialment delicada a causa de la proximitat de la carretera C-31, un dels eixos viaris més transitats de la zona.

L'avís als serveis d'emergència va arribar poc després de les quatre de la matinada, cosa que va permetre una reacció pràcticament immediata per part dels equips de bombers, que es van desplaçar al lloc dels fets en plena nit. Les imatges compartides pel cos de bombers mostren la magnitud de l'incendi i el treball coordinat dels efectius per controlar la situació. Les flames i el fum, visibles des de diversos punts, van generar inquietud entre els residents i van posar a prova l'eficàcia dels protocols d'emergència.

| ACN

El focus de l'incendi: residus i materials perillosos

Un dels aspectes més preocupants del succés va ser la naturalesa dels materials implicats en l'incendi. El fibrociment, un material utilitzat habitualment en la construcció, requereix precaucions especials a causa dels possibles riscos per a la salut en cas de combustió o manipulació incorrecta. Encara que les autoritats no han informat sobre l'alliberament de substàncies perilloses a l'aire, la presència d'aquest tipus de residus subratlla la importància d'un tractament adequat dels materials emmagatzemats en patis i naus industrials.

Afortunadament, els bombers han confirmat que no hi ha hagut persones ferides com a conseqüència de l'incendi. La intervenció es va saldar únicament amb danys materials, un desenllaç positiu tenint en compte el potencial de risc en aquest tipus d'episodis. Els efectius van actuar seguint estrictes protocols de seguretat, tant per evitar la propagació de les flames a edificacions properes com per protegir la seva pròpia integritat.

La coordinació entre els diferents equips va ser decisiva perquè l'incendi pogués ser controlat i extingit en un període relativament curt de temps. Les tasques de refredament i revisió de la zona van continuar durant diverses hores per garantir que no quedessin focus actius ni riscos de reinici. Aquest tipus d'incendis, especialment quan afecten residus i materials de construcció, requereixen una vigilància posterior per evitar qualsevol tipus de complicació.