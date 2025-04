Quatre ferits en un incendi de matinada en un habitatge

per Mireia Puig

Una matinada tranquil·la es va convertir en una escena d'emergència per a diversos veïns d'una coneguda localitat del Garraf. El que va començar com un dia més per als seus habitants, va acabar abruptament quan el fum i les flames van despertar els veïns, mobilitzant ràpidament els equips d'emergència.

Moments crítics a Sitges

Els fets van ocórrer a primera hora del matí, poc després de les set. Concretament, a les 7:01 hores, el telèfon d'emergències 112 rebia una alerta preocupant: un incendi havia començat en un habitatge situat al carrer Anselm Clavé de Sitges. De seguida, els serveis d'emergències es van traslladar al lloc per atendre la situació.

Quatre persones es van veure directament afectades per aquest succés. Segons van confirmar els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), totes elles presentaven símptomes per inhalació de fum. La ràpida intervenció sanitària va permetre traslladar-les ràpidament a centres hospitalaris propers, concretament a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital de Sant Camil, on van quedar ingressades sota observació mèdica.

| Canva

Danys importants i ràpida intervenció

Les flames van causar danys considerables a l'interior de l'immoble afectat. El foc, segons les primeres investigacions, es va originar al menjador, que va quedar completament calcinat. La resta del domicili també va patir importants danys provocats per l'expansió del fum, fent que l'habitatge quedés temporalment inhabitable.

Per controlar i extingir el foc, els Bombers van desplegar un operatiu compost per quatre unitats terrestres que van treballar intensament durant aproximadament una hora, fins a garantir la completa extinció de l'incendi. Paral·lelament, el SEM va mobilitzar tres unitats mèdiques per atendre els afectats, el trasllat dels quals es va realitzar amb eficàcia i rapidesa, evitant complicacions majors en el seu estat de salut.

Causes pendents de confirmació i recomanacions

Encara que les causes exactes de l'incendi encara estan sota investigació, episodis similars solen estar relacionats amb problemes elèctrics, calefaccions defectuoses o descuits en el maneig d'electrodomèstics o fonts de calor.

| @bomberscat, Catlane

Per aquest motiu, les autoritats han recordat als ciutadans la necessitat de prendre precaucions addicionals durant la nit i primeres hores del dia, quan la reacció pot demorar-se a causa del son profund.

Aquest nou succés reobre el debat sobre la importància de comptar amb detectors de fum a tots els habitatges. Experts insisteixen que aquests dispositius poden marcar la diferència entre un simple ensurt i una tragèdia major.