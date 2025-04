Aparatós accident en caure un cotxe a la Ronda Litoral: Diversos ferits

per Mireia Puig

El matí d'aquest diumenge ha començat amb una escena que podria haver estat treta d'una pel·lícula d'acció, però lamentablement ha estat real. Els serveis d'emergències s'han activat ràpidament després de rebre nombrosos avisos per un accident espectacular que ha provocat commoció entre els qui han estat testimonis del succés.

Accident impactant en ple matí

El fet va ocórrer prop de les deu del matí quan un vehicle va perdre el control i va caure des d'una carretera superior cap a la transitada Ronda Litoral, generant caos immediat en la circulació. L'impacte, extremadament aparatós, va mobilitzar immediatament els cossos d'emergències que van arribar amb rapidesa al punt de l'incident.

Segons fonts oficials del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'automòbil va caure des de la Carretera de Miramar cap a la via B-10, afectant greument el flux habitual de vehicles i generant llargues retencions en ambdues direccions.

| ACN

Múltiples ferits i ràpida resposta

A conseqüència del greu accident, es van activar sis unitats terrestres del SEM per assistir les víctimes. Segons les dades aportades pels serveis mèdics, cinc persones van resultar ferides en el sinistre: quatre dones amb ferides qualificades de "menys greus" i un home que presenta un estat "greu".

Les dones ferides van ser traslladades d'urgència als hospitals de Bellvitge i del Mar, on romanen en observació i sota tractament mèdic. Per la seva banda, l'home, el qual estat de salut és més delicat, va ser derivat ràpidament a l'Hospital Clínic, reconegut per la seva capacitat d'atenció crítica.

Impacte en la mobilitat urbana

Aquest tipus d'accidents no només deixa seqüeles físiques i psicològiques en les víctimes implicades directament, sinó que també té un impacte significatiu en la mobilitat urbana. La Ronda Litoral és una artèria vital per al trànsit de vehicles a Barcelona, especialment durant el cap de setmana quan milers de persones la utilitzen per desplaçar-se cap a diferents punts de la ciutat i els seus voltants.

Degut a l'incident, les autoritats de trànsit i mobilitat van activar immediatament dispositius especials per desviar la circulació i minimitzar el col·lapse vehicular, encara que els embussos van ser inevitables durant diverses hores.

La prevenció és important

Aquest accident posa novament de relleu la necessitat de mantenir la prudència al volant i respectar sempre les normes de circulació.

| ACN

Encara que encara es desconeixen les causes exactes de l'accident, investigacions preliminars apunten a un possible excés de velocitat o una distracció per part del conductor, factors que solen estar presents en aquest tipus de sinistres.

Els organismes encarregats de la seguretat viària insisteixen contínuament en campanyes de conscienciació per reduir l'accidentalitat a les carreteres catalanes. Aquest incident és un recordatori més de la importància d'aquestes mesures preventives.

A mesura que avancen les investigacions, s'espera conèixer més detalls que permetin esclarir les causes exactes de l'accident i prendre, si és necessari, mesures addicionals per evitar que es repeteixin successos similars en el futur.