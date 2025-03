Nou accident a l'AP-7: 4 km de retencions

Una vegada més, una de les autopistes més transitades de Catalunya torna a ser protagonista per un incident que està provocant importants retards. Milers de conductors han quedat atrapats en quilomètriques retencions durant l'hora punta, en un episodi que recorda com d'habitual s'ha tornat aquest tipus de successos a les vies.

Els detalls de l'accident

El sinistre s'ha produït aquest matí a l'autopista AP-7, concretament a l'altura de Mollet del Vallès, en direcció sud. Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit, l'accident ha implicat el tancament d'un dels carrils disponibles. El que ha generat un gran embut en el trànsit i provocat una cua de vehicles d'aproximadament quatre quilòmetres, arribant fins a Montornès del Vallès.

Els serveis d'emergència s'han desplaçat al lloc per atendre els possibles afectats i restablir com més aviat millor la normalitat en la circulació. De moment no s'han reportat víctimes greus, encara que el dispositiu continua actiu. Es recomana extremar la precaució i reduir la velocitat a la zona afectada.

Una autopista marcada pels incidents

L'AP-7 s'ha convertit en una artèria clau per a la mobilitat a tota Catalunya, des de l'eliminació dels peatges fa ja més de dos anys. Encara que aquesta mesura ha beneficiat clarament els conductors en termes econòmics, també ha incrementat el trànsit diari, assolint xifres rècord en els últims mesos. Aquesta autopista connecta diferents punts estratègics de la costa mediterrània, travessant diverses ciutats importants com Girona, Barcelona o Tarragona.

Aquest increment del trànsit ha suposat també un notable augment en la sinistralitat i les retencions. Precisament, segons dades del Servei Català de Trànsit, l'AP-7 es troba entre les vies amb major taxa d'accidents. Sent freqüents els xocs per abast, degut sobretot a les altes velocitats, les distraccions i l'alta densitat del trànsit.

Conseqüències immediates per a la mobilitat

Com a conseqüència directa de l'accident ocorregut avui, la mobilitat a la zona s'ha vist fortament perjudicada durant el matí. Conductors atrapats en els embussos han manifestat el seu malestar per xarxes socials, demanant solucions urgents a una situació cada vegada més repetitiva. La congestió ha afectat especialment els vehicles que es dirigien cap a Barcelona, incrementant considerablement el temps habitual del trajecte.

En situacions com aquesta, es recomana prendre rutes alternatives sempre que sigui possible o retardar els desplaçaments en hores punta per evitar les conseqüències negatives d'aquests successos recurrents. Aquest nou episodi reobre, una vegada més, el debat sobre la sostenibilitat de l'actual model de mobilitat a Catalunya. La fi dels peatges, encara que celebrada per gran part de la societat, planteja reptes importants en termes d'infraestructura i seguretat viària que no han estat suficientment resolts fins ara.