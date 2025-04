Problemes a la Ronda Litoral per un cotxe avariat

La circulació en una de les principals artèries viàries de Barcelona s'ha vist seriosament afectada a causa d'un incident inesperat. Un succés que, encara que aparentment menor, ha generat grans problemes per a molts conductors que transitaven per la zona. Les primeres informacions apunten a un vehicle que ha patit un contratemps tècnic en plena via pública, desencadenant així retencions de trànsit que han posat en escac la mobilitat de molts usuaris d'aquesta via durant la jornada d'avui.

Un vehicle avariat causa caos en la circulació

Segons la informació facilitada per fonts oficials del Servei Català de Trànsit, aquest dimarts 1 d'abril, al voltant del migdia, un vehicle avariat ha provocat el tall d'un carril de circulació a la Ronda Litoral, també coneguda com B-10. En concret, l'incident s'ha registrat a l'altura de Bac de Roda, en direcció cap a Llobregat. L'avaria del cotxe, aparentment fortuïta, ha obligat a tancar parcialment aquesta concorreguda via barcelonina.

| ACN

Les primeres informacions sobre el succés van ser difoses poc després de les 12:00 hores, alertant immediatament els conductors que es desplaçaven des de la zona del Fòrum cap al centre de Barcelona i altres àrees de la ciutat comtal. Com a conseqüència directa del contratemps, ràpidament s'han format retencions importants des del Fòrum fins a Bac de Roda, incrementant notablement el temps de desplaçament habitual en aquest tram.

Afectacions i recomanacions per als conductors

En vista de l'embús generat, les autoritats competents han recomanat als conductors evitar, en la mesura del possible, aquest tram específic de la Ronda Litoral. L'afectació, encara que inicialment localitzada, podria prolongar-se diverses hores fins que el vehicle avariat pugui ser retirat del carril afectat pels serveis tècnics i d'emergències.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha implementat mesures per intentar agilitzar el trànsit i mitigar l'impacte en la circulació habitual. No obstant això, a causa de l'elevada densitat de vehicles que transiten diàriament per aquesta via, les dificultats per resoldre la incidència podrien prolongar-se durant les pròximes hores.

Aquest tipus de successos, encara que freqüents en vies amb alta afluència vehicular, provoquen habitualment una important alteració del trànsit, especialment en dies laborables. La ronda Litoral, coneguda per suportar un volum elevat de trànsit, especialment en hores punta, sol veure's especialment afectada per qualsevol mínima incidència, multiplicant exponencialment els problemes en la circulació.

Encara que una simple avaria mecànica pugui semblar insignificant, l'impacte en vies urbanes tan concorregudes com la Ronda Litoral pot ser desproporcionat. Això succeeix principalment perquè es tracta d'artèries clau per a la mobilitat en grans ciutats com Barcelona, on la interrupció d'un sol carril repercuteix immediatament en la circulació de centenars de vehicles, generant un efecte en cadena que pot estendre's per diversos quilòmetres i afectar durant hores el trànsit de tota la ciutat.