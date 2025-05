Nova tragèdia a la carretera: Mor un motorista després de xocar contra un semàfor

El matí d'aquest dilluns s'ha tenyit de dol amb un nou i trist episodi a les carreteres catalanes. Les autoritats han confirmat un accident mortal en circumstàncies que encara estan sent investigades, elevant la preocupació sobre la seguretat viària a la ciutat.

Fatal desenllaç a l'avinguda Litoral

Poc després de la mitjanit d'aquest dilluns, un home de 42 anys ha perdut la vida després de patir un aparatós accident mentre circulava en motocicleta. Els fets van ocórrer exactament a l'altura del número 72 de l'avinguda Litoral, ubicada al districte de Sant Martí, una zona freqüentada per conductors a causa de la seva proximitat amb el litoral barceloní.

Segons informacions oficials aportades per la Guàrdia Urbana de Barcelona, la víctima va xocar violentament contra un semàfor, encara que es desconeix si l'incident va ser provocat per un descuit, excés de velocitat o alguna altra causa que hagi contribuït al sinistre. Van ser testimonis presencials els que van alertar al telèfon d'emergències 112, permetent així l'activació immediata dels serveis de socors.

| SEM

Els esforços mèdics van ser insuficients

Al lloc de l'accident van arribar ràpidament diverses patrulles de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, acompanyades per ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços realitzats pels facultatius, que van aplicar maniobres avançades de reanimació des del primer moment, lamentablement no va ser possible salvar la vida del motorista. La víctima havia entrat en parada cardiorespiratòria a causa de la gravetat de les lesions sofertes en l'impacte, confirmant-se la seva mort al mateix lloc dels fets.

Barcelona suma una altra mort més per accident

Aquest tràgic succés incrementa les preocupants xifres de víctimes mortals per accidents de trànsit a la capital catalana. Segons dades proporcionades per l'Ajuntament de Barcelona, ja són tres les persones que han perdut la vida en circumstàncies similars des de l'inici del present any 2023. Aquest número crida a la reflexió i a una major vigilància i conscienciació per part de tots els conductors.

| Canva

Al gener, un ciclista de 48 anys va perdre la vida després de col·lidir amb una motocicleta a la intersecció del passeig Sant Joan Bosco amb el carrer Manuel de Falla, a Sarrià. D'altra banda, el passat 10 d'abril, un motorista de 71 anys va morir després d'impactar contra una patrulla dels Mossos d'Esquadra a la intersecció dels carrers Independència i Aragó, també al districte de Sant Martí. Aquest últim cas va generar controvèrsia ja que va ocórrer quan un agent va obrir la porta del vehicle policial.

La mort del motorista d'aquesta matinada evidencia novament la necessitat urgent de reforçar les mesures de seguretat viària i augmentar la sensibilització ciutadana respecte a la conducció responsable. Les autoritats municipals han expressat el seu condol a familiars i amics del difunt, al mateix temps que reiteren el seu compromís en seguir treballant per disminuir les tragèdies als carrers de Barcelona. Un compromís que, sens dubte, ha d'involucrar també a tots els ciutadans per garantir una convivència viària més segura.