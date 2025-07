Problemes a la C-32 per un accident: 4 quilòmetres de retencions

La tarda de dijous 31 de juliol ha estat especialment complicada per als conductors que circulaven per la C-32 en direcció sud, concretament a l'altura de Viladecans, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un accident ha obligat a tallar diversos carrils i ha provocat llargues cues de fins a 4 quilòmetres.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, només un carril roman obert en direcció a Castelldefels, Gavà, Vilanova i la Geltrú, Tarragona i València, mentre els equips d'emergències treballen al lloc del sinistre.

A la imatge captada per les càmeres de Trànsit a les 19:23 hores, es pot observar la magnitud del dispositiu activat: una dotació de Bombers de la Generalitat, diversos vehicles dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM han acudit a la zona.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Un sinistre en plena operació sortida

L'accident s'ha produït en un dels pitjors moments possibles: en plena operació sortida de cap de setmana i vigília d'agost, quan molts ciutadans aprofiten per iniciar les seves vacances. La via afectada, la C-32 sud, és una de les més utilitzades per dirigir-se cap a les platges del Garraf i la Costa Daurada, fet que ha multiplicat la densitat de trànsit al llarg de la tarda.

Tot i que de moment no s'han confirmat ferits greus, l'afectació viària ha estat considerable. Els serveis de Trànsit han fet una crida a buscar rutes alternatives i han advertit que la situació pot trigar a normalitzar-se a causa de la necessitat de retirar els vehicles implicats i netejar la calçada.

| Gencat

Intervenció ràpida dels serveis d'emergència

La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha evitat mals majors. A la imatge difosa per Trànsit es pot veure com els Bombers i la Policia han delimitat la zona de l'accident amb cons de seguretat, mentre atenen els possibles ocupants dels vehicles sinistrats.

Es desconeix per ara el nombre de vehicles implicats, tot i que es pot observar almenys tres cotxes aturats al carril central i un gran nombre de vehicles retinguts a la part posterior. Els Mossos d'Esquadra han regulat el trànsit per permetre el pas per un únic carril.

Crida a la prudència

Des de Trànsit han recordat la importància de mantenir la distància de seguretat, evitar distraccions i adaptar la velocitat a les condicions del trànsit, especialment en una època de l'any on els desplaçaments s'intensifiquen de manera notable.

Les autoritats també han demanat paciència als conductors i han agraït la col·laboració dels qui han seguit les indicacions dels agents. "La nostra prioritat és garantir la seguretat i restablir la circulació al més aviat possible", han assenyalat.

Alternatives i previsió

Per a aquells que encara estiguin planificant la sortida, es recomana optar per la C-31 com a via alternativa o endarrerir el desplaçament fins que millori la situació. Les aplicacions de mobilitat com Google Maps o Waze ja reflecteixen en temps real el col·lapse i ofereixen desviaments recomanats.

A manca d'informació més precisa sobre la causa de l'accident i la seva evolució, la recomanació general és evitar la C-32 sud a l'altura de Viladecans durant les properes hores. Els serveis d'emergència continuen treballant per alliberar la via al més aviat possible.